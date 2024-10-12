الأحد 13 أكتوبر 2024
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حوادث

تكثيف أمني لكشف ملابسات العثور على جثة شاب غرق في ترعة الإسماعيلية

العثور على جثة شاب
العثور على جثة شاب في نهر النيل بالزواية، فيتو

انتشلت قوات الدفاع المدني جثة شاب غرق بمياه ترعة الإسماعيلية دائرة قسم الزاوية الحمراء.

وبفحص الجثة من خلال أجهزة الأمن التي أسرعت بالانتقال فور ورود بلاغ بالواقعة تبين أنها لشاب في العقد الثاني من عمره وتبين من خلال رقمه القومي أنه يعمل فني تبريد وتكييف، يرتدي ملابسه كاملة ولا توجد به إصابات ظاهرية،  وعثر بحوزته على أيضا على هاتف محمول ومبلغ مالي، وتم نقل الجثة للمستشفى.

وتواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة جمع المعلومات والتحريات حول الواقعة وذلك من خلال فريق بحث للوقوف علي ملابساتها وأسبابها.


 تلقى قسم شرطة الزاوية بلاغًا من الأهالي بغرق شخص بمياه ترعة الإسماعيلية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ، وتحرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

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بمديرية امن القاهرة جثمان شاب غرقا ترعة الاسماعيلية بالزواية الحمراء

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