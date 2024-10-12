الاحتلال يعلن عن مناطق عسكرية مغلقة إضافية في الجليل الغربي

أعلن الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، مساء اليوم السبت، عن عدة مناطق جديدة في الجليل الغربي شمال إسرائيل "مناطق عسكرية مغلقة".

الاحتلال يعلن عدة مناطق عسكرية مغلقة

وجاء في بيان نشره أدرعي عبر قناته على "تلجرام": "وفقا لتقييم الوضع، تقرر الأمر بإغلاق المنطقة العسكرية اعتبارا من اليوم الساعة 20:00 في مناطق زرعيت وشمرة والمزروع والمزروع وابن مناحيم".

وأضاف البيان أن "جيش الاحتلال الإسرائيلي يوضح أن الدخول إلى هذه المنطقة ممنوع منعا باتا".

يأتي ذلك في ظل تصعيد الهجمات الإسرائيلية على لبنان والعمليات البرية في محاولة من الجيش الإسرائيلي للتوغل في جنوب لبنان مصحوبا بهجمات جوية مكثفة على البلدات الحدودية.