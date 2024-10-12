السبت 12 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

قوات الاحتلال ترصد 10 قذائف صاروخية أطلقت من لبنان باتجاه الجولان

صواريخ حزب الله،
صواريخ حزب الله، فيتو

أفادت شبكة وقناة “سكاي نيوز” عربية، نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية، أن قوات  الاحتلال  رصدت نحو 10 قذائف عبرت من لبنان نحو الجولان.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، أن 35 صاروخا انطلقت من لبنان في القصف الأخير على عكا وكريات شمونة.

وقبل وقت سابق أسفرت غارات إسرائيلية عنيفة، اليوم السبت، استهدفت مناطق في جبل لبنان، عن استشهاد 5 أشخاص وإصابة 10 آخرين على الأقل.

غارات إسرائيلية تستهدف جنوب لبنان

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان لها عن اغتيال 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين في غارة إسرائيلية على بلدة برجا في قضاء الشوف، ومقتل شخص على بلدة المعيصرة في كسروان، في جبل لبنان.

وأظهر مقطع فيديو متداول، مبنى متضرر بشكل كبير، بينما كانت امرأة تصرخ وآخرون يحاولون انتشالها من بين الركام.

 نبيه بري يهاتف ماكرون للعمل علي وقف إطلاق النيران

وتعرضت منطقة دير بلا في قضاء البترون شمال بيروت لغارة إسرائيلية، لم تتضح خسائرها.

إلى ذلك، أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في اتصال هاتفي، ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار ونشر الجيش اللبناني في الجنوب.

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إسرائيل الجيش اللبناني الاحتلال الإسرائيلي

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