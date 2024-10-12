إحالة أوراق عاطل للمفتي بتهمة خطف طفل بالإكراه وهتك عرضه بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، بإحالة أوراق عاطل لفضيلة مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه علي ما اقترفه، وذلك لاتهامه بخطف طفل بالإكراه لمنزله وهتك عرضه وذلك تحت تهديد سلاح أبيض "كتر"، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وتحديد جلسة لليوم الأول من دور شهر شهر نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.

اتهام عاطل بهتك عرض طفل بشبرا الخيمة

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم ١٢٥٨٥ لسنة ٢٠٢٤ جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم ١٧٤٦ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها، لأنه في يوم ٢٤ / ٦ / ٢٠٢٤ بدائرة قسم شرطة أول شبرا محافظة القليوبية.

اتهمت النيابة العامة "إيهاب ع. إ. أ" ٤٦ سنة -، بالقيام بخطف بالإكراه للطفل "إب م. ع" مستغلا حداثة سنة وما بينهما من علاقة جيرة بأن قام باعتراضه حال سيرها بالطريق العام واستدرجه عنوه إلي منزله منتزعا إياه من بيئته إلي ذلك المكان بعيدا عن أعين المارة حتى تمكنا من احتجازه والاختلاء به لإتمام جريمته.

وأشار أمر الإحالة إلى أنه قد اقترنت هذه الجناية بجناية هتك عرضه بالقوة ذلك أنه في ذات الزمان والمكان:- هتك عرض المجني عليه بالقوة والتهديد عقب استدراجه بأن رفع عنه ملابسه وجثم فوقه وقام بالتعدى عليه علي النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أنه سرق الهاتف الخلوي المبين وصفا وقيمة بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليه وكان بطريق الإكراه الواقع عليه بأن قاما بتهديده بالأداة تالية الوصف وما أتاه حياله من أفعال حتى يمنعه من الاستغاثة بأحد لإتمام فعلة الإجرامي حتي تمكن من شل مقاومته والاستيلاء على المسروق.

واستطرد أمر الإحالة أنه حجز المجني عليه رغما عنه دون أمر من الحكام وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وذكر أمر الإحالة أنه أحرز أداة (كتر) مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الحرفية أو المهنية.



وقالت "هدى س.ع " ٤٣ سنة - ربة منزل - ومقيمة مساكن اسكو الشعبية شبرا الخيمة اول، أنها فوجئت بحضور نجلها إلي المنزل منكوبا مبلغا إليها بقيام المتهم باستدراجه بداخل منزله والتعدي عليه جنسيا والاستيلاء على هاتفه المحمول وعزي قصده من ذلك خطفه هاتكا عرضه سارقا هاتفه.

وكشفت تحريات النقيب "أحمد خليل عبد الوهاب" - ٢٥ سنة - معاون مباحث قسم اول شبرا الخيمة، عن صحة واقعة التعدي جنسيا من المتهم علي المجني عليه علي النحو الوارد بأقواله عقب خطفه لمنزلة بعيدا عن أعين المارة والاستيلاء علي هاتفه المحمول تحت تهديد أداة "كتر" حتى لا يتمكن من الاستغاثة بأحد وعزب قصد المتهم من ذلك خطف المجني عليه وهتك عرضه.