وكيل صحة سوهاج يعلن بدء تشغيل جهاز الليزر بوحدة العلاج الطبيعي بمستشفى أخميم

أعلن الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج خلال تفقده وحدة العلاج الطبيعي بمستشفى أخميم المركزي اليوم السبت عن تشغيل جهاز العلاج بالليزر والذي يخدم مئات المرضى ويحقق فاعلية كبيرة في علاج الكثير من الحالات.

ورافقه الدكتور حسن محروس مدير عام الطب العلاجي وكان في استقباله الدكتور محمود نصر مدير المستشفى والدكتورة كلارا كامل مدير إدارة العلاج الطبيعي والدكتور أشرف مكرم نائب مدير المستشفى والدكتورة رشا أحمد محمد رئيس الوحدة وجميع الأطقم الطبية العاملة بالوحدة.



ويأتي ذلك فى إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان واللواء الدكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج بمتابعة وتطوير الخدمة الطبية بجميع التخصصات بالمستشفيات.



وكيل صحة سوهاج يتفقد وحدة العلاج الطبيعي بمستشفى أخميم ويعلن بدء تشغيل جهاز العلاج بالليزر

ومن جانبها أكدت الدكتورة كلارا كامل مدير إدارة العلاج الطبيعى بالمديرية فاعلية وأهمية الجهاز في المجال الطبي وفي العلاج الطبيعي على وجه الخصوص وأن من بين استخدامات الجهاز المتعددة علاج التهابات الأعصاب الطرفية والتهابات أوتار الكتف والكوع وألم الإنزلاق الغضروفي وتحفيز نمو الأنسجة علاج عرق النسا وكذلك حل العديد من مشاكل خشونة المفاصل وعلاج كثير من الالتهابات الأخرى والمساعدة في تحفيز الدورة الدموية مما يجعل له تأثيرًا كبيرًا بفضل آلياته المضادة للالتهابات واختناق العصب الأوسط كما يساعد في عملية التئام الجروح الناتجة عن القدم السكري والعديد من الاستخدامات الفعالة الأخرى.



ومن جانبه أوضح الدكتور مينا فايز طبيب يعمل علي الجهاز بالوحدة أن فكرة عمل الجهاز مبنية علي امتصاص الخلايا الموجودة بالجلد للفوتونات الموجودة بشعاع الليزر ما يترتب عليه تدفق الدم للمنطقة المصابة وتحفيز الخلايا لبناء أنسجة جديدة بدلًا من الأنسجة التي حدث بها إصابة



وفي سياق متصل وخلال الزيارة لاحظ " دويدار " وجود مساحة أرض غير مستغلة بجوار الوحدة القائمة وعلي الفور وجه بحث ومناقشة إنشاء وحدة علاج طبيعي متخصصة للأطفال علي تلك المساحة وذلك ضمن إجراءات رفع الكفاءة واستحداث الخدمات بمستشفيات المحافظة