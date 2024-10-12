وكيل صحة سوهاج يضع الترتيبات النهائية لتشغيل وحدة قسطرة القلب بمستشفى طهطا

استقبل صباح اليوم، الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج الدكتور محمد خليفة مدير مركز القلب والجهاز الهضمي والدكتور محمد عثمان نائبه ورئيس قسم القلب بالمركز، وذلك لاستعراض عدد من الملفات الصحية الهامة والتي من شأنها النهوض بالمستوى الصحي بالمحافظة ومن بين تلك الملفات وضع الترتيبات النهائية لتشغيل وحدة قسطرة القلب بمستشفى طهطا العام، وذلك للمساهمة في المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار وإجراء عمليات القسطرة والقلب المفتوح بالمستشفى



اللقاء تضمن مناقشة افتتاح وحدة قسطرة القلب بمستشفى طهطا العام

وناقش الحضور آليات تشغيل وحدة قسطرة القلب بمستشفى طهطا العام والبروتوكولات والسياسات المنظمة لذلك.

دويدار يثمن دور مركز القلب بسوهاج وخدماته والقضاء على قوائم الانتظار ويشيد بمديره

ومن جانبه ثمن "دويدار" دور مركز القلب والجهاز الهضمي الرئيسي داخل المنظومة الصحية بالمحافظة وتقديم خدماته إلى آلاف المرضى شهريًا كما ثمن أيضًا مساهمة المركز في تدريب جميع الكوادر الطبية الفنية بمستشفى طهطا العام لضمان جاهزيتهم فور تشغيل وحدة القسطرة بالمستشفى

جدير بالذكر أن مستشفى طهطا العام تم تطويرها بالكامل وافتتاحها على مساحة 3740 مترا مربعا وبتكلفة تجاوزت 243 مليونا و200 ألف جنيه وتضم المستشفى 149 سهلة الإقامة و4 غرف عمليات وغرفة لعمليات النساء والتوليد وغرفة لقسطرة القلب، بالإضافة إلى 120 أسرة نوعية و43 سرير عناية مركزة فضلا عن 70 سرير غسيل كلوي و35 حضانة و5 غرف أشعة متنوعة و5 غرف معامل وبنك للدم.