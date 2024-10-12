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جامعة سوهاج تدشن مبادرة "فريق الطلاب البحثي"

علوم سوهاج تدشن مبادرة
علوم سوهاج تدشن مبادرة بحثية

 صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أنه في إطار المبادرة الرئاسية "بداية" تم تدشين مبادرة "فريق الطلاب البحثي" بكلية العلوم، بهدف خلق جيل مبدع ومبتكر من الطلاب واكتشاف الطاقات والكوادر العلمية الشابة، وتحفيزها على الظهور من خلال البرامج الإبداعية والبحثية بالجامعة، والتي تأتي ترجمة حقيقية لإستراتيجية البحوث الوطنية ودعوة إلى تجميع الجهود، وربطها برؤية مصر الاستراتيجية، التي أوضحت أهمية الدراسات والأبحاث العلمية في تحويل اقتصاد مصر إلى اقتصاد قائم على المعرفة.

 

المشنب: كلية العلوم من الكليات الرائدة فى البحث العلمى 

 وأوضح  الدكتور حازم محمود المشنب عميد الكلية أن كلية العلوم تعتبر من الكليات الرائدة في البحث العلمي بالجامعة، حيث تتمتع بإمكانيات بحثية هائلة، مما يعكس الإنتاج العلمي المتميز المتمثل في جودة البحوث المنشورة في الدوريات العالمية والمحلية، وإلى الإنتاج الوفير من الرسائل العلمية والمشروعات البحثية، مشيرًا إلى أن منسوبي كلية العلوم في اهتمام دائم  بالبحث العلمي، وهو ما جعل الكلية تبادر في تدشين "الفريق البحثي للطلاب" التي تهدف إلى أن تعميق ثقافة البحث العلمي.

ومن جانبه تابع عميد الدكتور العروض البحثية النهائية لطلاب مبادرة "الفريق البحثي للطلاب" في دورتها الثالثة، بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، مشيدًا  بمستوى الطلاب واتقانهم لأساسيات البحث العلمي وجودة العروض المقدمة منهم، مؤكدًا على أنه سيتم تبني الطلاب المتميزين من "الفريق البحثي" لتنفيذ بحوث علمية في المعامل البحثية المتخصصة بالكلية.

وأشار الدكتور حسين  عبد الحافظ وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى أنه كان من الضروري اتخاذ القرار بتدشين هذه المبادرة بهدف اكتشاف القدرات البحثية والفرص الموجودة في جامعتنا وكلية العلوم بصفة خاصة، والتي يتم الكشف عنها بالتعاون مع المختصين بالبحث العلمي بهدف التجريب والمغامرة، والقدرة على البحث بصورة هادفة بطرق ملائمة علمية.

وذكرت الدكتورة آمال أبو الوفا المدرس بقسم الرياضيات ومنسق المبادرة أنه حتى الآن تم عقد ثلاث دورات للفريق البحثي للطلاب، ويشارك بالفريق ٢٧ طالبا وطالبة من طلاب كلية العلوم، ويوجد عدد من طلاب الكليات الاخرى بالجامعة، مؤكدة على أنه تم تأهيل الطلاب على أساسيات البحث العلمي والنشر العلمي، والتميز البحثي من خلال مجموعة من المحاضرات وورش العمل المتخصصة على مدار شهرين متواصلين.

 

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