"كوثر" و "هدهد"، إيران تستعد لإطلاق قمرين صناعيين للفضاء عبر روسيا
ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية، اليوم السبت، أن إيران أرسلت قمرين صناعيين منتجين محليًا إلى روسيا لإطلاقهما في الفضاء بواسطة مركبة فضاء روسية، وذلك في أحدث تعاون في مجال الفضاء بين البلدين الخاضعين لعقوبات أمريكية.
وقالت "تسنيم" إن تطوير القمر الصناعي "كوثر" عالي التقنية و"هدهد"، والذي يعدّ قمرًا صناعيًا صغيرًا للاتصالات، هو أول جهد كبير لنشاط الفضاء بالقطاع الخاص في إيران.
وكانت روسيا أرسلت قمرين صناعيين إيرانيين إلى الفضاء في فبراير وكذلك في عام 2022 عندما عبر مسؤولون أمريكيون عن قلقهم بشأن التعاون بين البلدين في مجال الفضاء، خشية أن يساعد القمر روسيا في حربها في أوكرانيا، ومراقبة أهداف عسكرية محتملة في اسرائيل والشرق الأوسط ككل.
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