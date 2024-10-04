أمريكا تراقب كل بقعة على كوكب الأرض بـ 100 قمر صناعي

أفادت الإدارة الأمريكية للاستخبارات الفضائية العسكرية بأنه سيكون لديها بحلول ديسمبر 2024 حوالي 100 قمر صناعي جديد في مدار الأرض.

الاستخبارات الأمريكية تنشر 100 قمر صناعي جديد

وسيتضمن هذا العدد الأجهزة الفضائية التي تم إطلاقها خلال العام ونصف العام الماضيين، وسترسل صورا فوتوجرافية لسطح الأرض بجودة عالية جدا.

وأعلن ذلك رئيس الإدارة كريستوفر سكوليز في مؤتمر مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية.

وحسب كريستوفر سكوليز فإن تلك الأجهزة الفضائية ستنضم إلى تشكيل سيتولى إرسال الصور لسطح الأرض بسرعة عالية وجودة فائقة.

شبكة أقمار لرصد أي موقع على كوكب الأرض

وقال إن شبكة الأقمار الاستطلاعية ستمكن واشنطن من متابعة ما يحدث على الأرض في أي موقع من الكوكب. أما تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي فستسمح بتقليص الوقت اللازم لمعالجة المعلومات الواردة.

وقالت بوابة Defense One الإلكترونية إن الأقمار الصناعية سترسل المعلومات للبنتاجون وإدارات الاستخبارات الفضائية، مشيرة إلى أن الإدارة ستستمر في توسيع تلك الشبكة بفضل إطلاق أجهزة فضائية جديدة لغاية عام 2028، أما العقد القادم فسيشهد زيادة الأقمار الصناعية التابعة لها بمقدار 4 أضعاف.