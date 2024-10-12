لأول مرة، واشنطن تنشر دفاعات جوية في إسرائيل لاعتراض صواريخ إيران

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، إن الجيش الأمريكي سينشر لأول مرة منظومة "ثاد" للدفاع الجوي داخل اسرائيل، تحسبًا لهجمات إيرانية محتملة عليها، بعد أن توعدت برد على استهداف إيران لقواعد جوية إسرائيلية مطلع الشهر الجاري.

واشنطن تنشر دفاعات جوية في إسرائيل لأول مرة

وقالت "القناة 12" الإسرائيلية، إنه "لأول مرة، سيتم نشر بطاريات دفاع جوي أمريكية في إسرائيل، في إطار الاستعدادات للرد الإيراني المتوقع بعد رد إسرائيل".

وبدورها، قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" إن "الولايات المتحدة قررت على الفور نقل بطاريات دفاع جوي إلى إسرائيل للمساعدة في اعتراض الصواريخ الباليستية الإيرانية".

استعدادات إسرائيلية للرد على إطلاق إيران نحو 200 صاروخ

ويأتي ذلك مع استعدادات إسرائيلية للرد على إطلاق إيران نحو 200 صاروخ باليستي على قواعد عسكرية إسرائيلية، بداية شهر أكتوبر الجاري، فيما تتواصل النقاشات بين واشنطن وتل أبيب حول طبيعة الرد.

وهددت بأنها سترد على أي استهداف إسرائيلي لأراضيها، ما يشير إلى احتمال أن تتعرض إسرائيل لهجمات جديدة في حال تنفيذ هجوم ضد إيران، وهو ما تخشى الولايات المتحدة تطوره لـ"حرب إقليمية".