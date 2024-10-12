وزير النقل: المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو نقلة فى خدمات النقل
أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل ، أن المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق والتى دخلت الخدمة رسميا يبلغ طولها 17.7 كيلو متر، وتمثل نقلة فى خدمات النقل.
محطات المرحلة الثالثة للخط الثالث
وأوضح الوزير فى تصريحات صحفية له على هامش افتتاح عدد من مشروعات النقل، أن المرحلة المذكورة تشمل 15 محطة وهي محطات ( ناصر – ماسبيرو – صفاء حجازي – الكيت كات – السودان – امبابة – البوهي – القومية – الطريق الدائري – روض الفرج – التوفيقية – وادي النيل – جامعة الدول – بولاق الدكرور – جامعة القاهرة) حيث تبلغ القوة الاستيعابة للنقل بالخط 1.5 مليون راكب/ يوميا.
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