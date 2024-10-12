السبت 12 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

أمطار خفيفة على هذه المناطق خلال الأيام المقبلة

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار خفيفة يومى الاثنين والثلاثاء على مناطق من السواحل الشمالية والغربية على فترات متقطعة.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأحد، حيث يسود طقس حار  نهارا  على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة فى أول الليل، مائلا للبرودة اخر الليل وفى الصباح الباكر  على اغلب الأنحاء.

 

حالة الطقس في محافظة الفيوم غدا الأحد 13-10-2024

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد 13- 10- 2024


 
الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل الحرارة اول الليل، مائل للبرودة أخر الليل وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدا

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة الصغرى:  23

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:31

درجة الحرارة الصغرى: 21

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:34

درجة الحرارة الصغرى: 25

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة الصغرى: 19

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:38

درجة الحرارة الصغرى:22
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارا هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس حالة الطقس غدا

مواد متعلقة

الأرصاد تحذر من الشبورة المائية على هذه الطرق غدا الأحد

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد 13- 10- 2024

درجات الحرارة اليوم السبت 12- 10- 2024 في مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 12 - 10 - 2024

بعد ارتفاع دام لأسبوع.. انخفاض درجات الحرارة الثلاثاء المقبل.. القاهرة تسجل 29 درجة مئوية.. تحذير من الشبورة الكثيفة.. وسقوط أمطار على هذه المدن

الأكثر قراءة

لوسي تعلن اعتزالها الرقص نهائيا وتكشف لـ فيتو الأسباب

مصر والسودان: الاتفاق الإطاري لدول حوض النيل غير قانوني ولا يمثلنا

ماذا يعني خفض صندوق النقد تكاليف اقتراض أعضائه بـ 1.2 مليار دولار؟ (فيديو)

عالم أزهري: إعصار ميلتون بفلوريدا جند من جنود الله ضرب أمريكا

ياسمين عز لـ كولر: كهربا مش واكل ورثك خده في حضنك وطبطب عليه (فيديو)

طبيب الزمالك يصدم جماهير الفريق قبل بطولة السوبر المحلي

الأرصاد تحذر من الشبورة المائية على هذه الطرق غدا الأحد

تفسير حلم قراءة سورة الفلق في المنام وعلاقته بالانتصار على الأعداء 

منوعات

المزيد

قتلتها إسرائيل يوم زفافهما، لبناني يرثي خطيبته بكلمات مؤثرة (صور)

بقيمة 200 ألف دينار، القبض على ضابط و4 آسيويين بتهمة ترويج الخمور في الكويت

تغريم ناشط إسباني لذهابه "عاريا" إلى مركز شرطة

تفضيل الأطعمة الحارة تكشف لغز الألم والمتعة في الدماغ

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم السبت 12-10-2024 بالبورصات العالمية

بكام كيلو الأرز اليوم السبت بالسوق المحلي

التين بـ 30 جنيهًا، أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم السبت

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مشروعات افتتحها الرئيس فى قطاعات النقل في 12 أكتوبر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عالم أزهري: إعصار ميلتون بفلوريدا جند من جنود الله ضرب أمريكا

“وخلق الإنسان ضعيفا”، تفسير الشعراوي لسورة النساء (فيديو)

طرق استغفار الأنبياء والمرسلين وكيف بينها القرآن الكريم

المزيد
الجريدة الرسمية