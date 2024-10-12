مسيرة حاشدة في روما دعما لفلسطين ولبنان (فيديو)

انطلقت مسيرة حاشدة في العاصمة الإيطالية روما دعما لفلسطين ولبنان، وللمطالبة بوقف الجرائم الإسرائيلية بحق الشعبين.

مسيرة حاشدة دعما لفلسطين في روما

وشارك عدة آلاف من الأشخاص في المسيرة في وسط روما وسط تواجد مكثف من قبل الشرطة المحلية.

وسمحت السلطات للمنظمين بأن تجوب المسيرة شوارع وساحات العاصمة الإيطالية رافعة العلمين الفلسطيني واللبناني.

يذكر أنه قبل حوالي أسبوع، انتهت مسيرة مماثلة باشتباكات بين المتظاهرين ورجال الشرطة، حيث أصيب عشرات الأشخاص.

الشرطة الإيطالية تستخدم خراطيم المياه لدعم المتظاهرين

واستخدمت شرطة روما وقتذاك خراطيم المياه لتفريق التظاهرة بعد أن حاول المشاركون اختراق الطوق الأمني وبدأوا في إلقاء الحجارة والزجاجات على الشرطة.

وأصيب ما مجموعه 50 شخصا في أعمال الشغب، من بينهم 34 من ضباط إنفاذ القانون، وتم اعتقال عدد من المتظاهرين.