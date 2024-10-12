"تقييم الخلائط الإسمنتية البكتيرية كعامل شفاء" رسالة دكتوراه بهندسة الزقازيق

استقبل اليوم الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، بمحافظة الشرقية الدكتور أشرف محمد حنيجل رئيس جامعة السويس، خلال زيارته لمناقشة رسالة دكتوراه بكلية الهندسة بالجامعة، بحضور الدكتورعزالدين حسيني جاد القائم بأعمال نائب رئيس جامعة السويس لشئون التعليم والطلاب.

رئيس جامعة الزقازيق يرحب بالدكتور أشرف جنيجل

وخلال اللقاء رحب الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة بالدكتور أشرف حنيجل، رئيس جامعة السويس، معربًا عن سعادته بهذه الزيارة، خلال مناقشة علمية بكلية الهندسة ومساهمته في إثراء البحث العلمي وتقديم ملاحظات قيمة تستفيد منها الباحثة.

رئيس جامعة السويس يشكر الدرندلى

من جانبه، وجه رئيس جامعة السويس شكره لقيادة الجامعة، عن حفاوة الاستقبال، مشيدًا بالتطورات التي تشهدها جامعة الزقازيق، متمنيًا المزيد من النجاحات والتقدم لجامعة الزقازيق وكافة الجامعات المصرية.

تقييم الخلائط الأسمنتية البكتيرية كعامل شفاء

وقال إن رسالة الدكتوراه قد جاءت بعنوان "تقييم الخلائط الإسمنتية البكتيرية كعامل شفاء ذاتي لتطوير مواد بناء ذكية" للباحثة ياسمين عبدالمنعم المنشاوي، وتشكلت لجنة المناقشة والحكم من: الدكتورأشرف محمد حنيجل (محكمًا خارجيًا)، والدكتورة أمل عبدالوهاب محمد بدوي الأستاذ المتفرغ بقسم هندسة المواد بجامعة الزقازيق "محكمًا داخليًا"

الدكتور سليم السيد صالح الأستاذ المتفرغ

بالاضافة الى الدكتور سليم صالح السيد الأستاذ المتفرغ بقسم هندسة المواد بالجامعة "محكمًا ومشرفًا"، والدكتور أحمد عبدالرحمن عبدالرؤوف الشامي أستاذ البناء المستدام بالمركز القومي للبحوث الإسكان والبناء "محكمًا ومشرفًا

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