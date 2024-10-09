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جامعة الزقازيق تكشف حقيقة تدريس مادة التربية العسكرية للطالبات

جامعة الزقازيق،فيتو
جامعة الزقازيق،فيتو

أثيرت حالة من الجدل والسخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك في محافظة الشرقية، خلال الأيام الماضية، بعد تداول منشورات تحدثت عن تدريس التربية العسكرية للبنات بجامعة الزقازيق أسوة بالذكور.

محافظ الشرقية يشهد حفل استقبال الطلاب الجدد بجامعة الزقازيق (فيديو وصور)

وأثيرت موجة الجدل هذه بسبب رغبة الكثير من الطلاب وأولياء الأمور معرفة حقيقة الأمر.

تدريس مادة التربية العسكرية للفتيات.. جدل ساخر عبر مواقع التواصل في الشرقية

وبهذا الصدد، أصدرت جامعة الزقازيق برئاسة الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة، بيانا بشأن، حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك.

وجاء نص البيان كالتالي: “في إطار ما تم تداوله مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تدريس مادة التربية العسكرية للطالبات في جامعة الزقازيق، تؤكد الجامعة أن هذا الموضوع لا يزال قيد الدراسة والمراجعة من قِبَل المجلس الأعلى للجامعات، ولم يتم اتخاذ أي قرار نهائي بهذا الشأن حتى تاريخه”.

إذ تناشد الجامعة جميع الأطراف المعنية وأبنائها من الطلاب والطالبات بتحري الدقة والتأكد من صحة المعلومات من المصادر الرسمية للجامعة قبل تداول أي أخبار أو معلومات تتعلق بالعملية التعليمية أو القرارات الأكاديمية وضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات والمعلومات غير المؤكدة.
 

محافظ الشرقية يشهد حفل استقبال الطلاب الجدد بجامعة الزقازيق

شهد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية والدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق في وقت سابق، حفل استقبال طلاب وطالبات الجامعة المقام بحرم الجامعة، والذي نظمه قطاع شئون التعليم والتعليم برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

مراسم استقبال الطلاب الجدد والوافدين بجامعة الزقازيق 

وبدأت مراسم الحفل برفع وتحية العلم وعزف السلام الوطني، ثم تلاوة بعض آيات من القرآن الكريم، بعدها طابور عرض لكليات الجامعة حسب أقدمية النشأة مع طابور عرض من الطلاب الوافدين بالجامعة.

وتناول الحفل أيضًا عروضا فنية لبعض كليات الجامعة أبرزهم كلية التربية الرياضية بنات مع رقصة إحنا البمبوطية لفرقة الفنون الشعبية حيث أبهر العرض جميع  الحضور مع أغانى وطنية متميزة

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