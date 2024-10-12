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مصرع وإصابة شخصين في حادث تصادم بالقليوبية

حادث تصادم بالقليوبية،
حادث تصادم بالقليوبية، فيتو

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر فى حادث تصادم سيارتين ملاكى ونقل تحمل خضروات بطريق أبوزعبل البطيء بالخانكة محافظة القليوبية، تم نقل الجثة والمصابين لمستشفى الخانكة، وتم رفع آثار الحادث من الطريق.

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حادث تصادم سيارتي ملاكى بالقليوبية 

تلقى اللواء عبدالفتاح القصاص مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم محمد خليفة رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، يفيد بتلقيه اشارة من النجدة بتصادم سيارة ملاكى وأخرى ربع نقل بطريق أبوزعبل البطيء، وبالانتقال والفحص تبين تحطم السيارة الملاكى، عقب اصطدامها بسيارة تحمل خضروات "كرنب"، وأسفر الحادث عن مصرع قائد السيارة الملاكى، وإصابة سائق السيارة ربع النقل وآخر، تم نقلها للمستشفى، وتولت النيابة التحقيق.

 

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