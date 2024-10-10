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صحة القليوبية: حملة «بداية» قدمت أكثر من 1264775 خدمة

الدكتور أسامة الشلقاني
الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية

أعلن الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أنه وفقا لتقسيم خدمات القطاعات والهيئات والمبادرات المختلفة، فإن المبادرة الرئاسية  «بداية» لبناء الإنسان  قدمت 204013 خدمة من خلال قطاع الرعاية الأساسية و111362 خدمة من خلال قطاع تنظيم الأسرة.

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المبادرة الرئاسية  «بداية» لبناء الإنسان 

وأضاف  أن الحملة قدمت 267848 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 161428 خدمة تابعة للمبادرات الرئاسية للصحة العامة،  والتي تنوعت بين  فحص كبار السن
فحص الأم والجنين، فحص الامراض الوراثيه، فحص السمع لحديثي الولادة، صحة المرأة، فحص المقبلين علي الزواج، فحص الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، الكشف المبكر عن الأورام السرطانيه

كما قدم قطاع الطب الوقائي خدمات تنوعت بين 67484 تطعيمات روتينية و643 مرور علي منشآت غذائية  إلي جانب 1151 خدمة خاصة بأعمال صحة البيئة تنوعت بين مرور علي حمامات السباحة ومحطات معالجة المياه ومحطات معالجة الصرف الصحي، إلي جانب تقديم 127739خدمة لرعاية الأمومة والطفولة، والكشف عن 6551 مواطن خلال القوافل العلاجية، وتقديم 28428 خدمة خاصة بمكافحة الأمراض المتوطنة.


وأضاف وكيل الوزارة أن حملة «بداية» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـلمواطنين من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي الخدمات التي تقدمها المبادرة، إلى جانب عقد الندوات التثقيفية والأنشطة التوعوية.

ودعا جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».

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