السبت 12 أكتوبر 2024
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مياه الفيوم تستعد لاستقبال الشتاء بتطهير بيارات الصرف وتأهيل سيارات الكسح

تطهير بيرات الصرف
تطهير بيرات الصرف الصحي بالفيوم، فيتو

أعلنت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه تمت مراجعة خطط الطوارئ والأزمات،  والمتابعة الميدانية لكافة الأعمال، استعداد لقدوم فصل الشتاء، وتحسبا لأي تقلبات جوية، مع إتباع العاملين إجراءات واشتراطات السلامة والصحة المهنية، أثناء العمل، للحفاظ على صحتهم  وسلامتهم، وسلامة وصحة المواطنين.

استعدادات قطاع الصرف الصحي

ويواصل  قطاع الصرف الصحي الخطة الشهرية استعدادا لاستقبال فصل الشتاء، والجاهزية التامة لاحتمالات سقوط الأمطار وتجمعات المياه بالمناطق الحيوية والشوارع والميادين بكافة أنحاء المحافظة، كما تجري أعمال تطهير وتسليك البالوعات وشبكات الصرف الصحي، ورفع كفاءة محطات الرفع والمعالجة لزيادة القدرات الاستيعابية، والتأكيد على جاهزية العنصر البشري والتنسيق بين الخط الساخن ١٢٥ وإدارة الأزمات بالشركة، ومركز الشبكة الوطنية للسيطرة وغرفة إدارة الأزمات بالمحافظة ومتابعة كافة الشكاوى الواردة.

تأهيل وصيانة سيارات ومعدات الكسح

وفي السياق نفسه أكد الدكتور جمال جابر رئيس قطاع الصرف الصحي، بشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، أن القطاع يعمل على مدار الساعة،  ضمن خطة تشمل مراجعة وتأهيل كافة سيارات ومعدات الكسح وإعادة تمركزها بالمراكز والمناطق الساخنة والصيانة المستمرة لطلمبات محطات الرفع،  والمعالجة ولوحات  الكهرباء والتحكم والمولدات والتطهير اليومي لشبكات الصرف الصحي وبيارت التجميع الرئيسية والفرعية وأحواض الترسيب والمعالجة

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