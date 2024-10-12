السبت 12 أكتوبر 2024
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محافظات

محافظ الفيوم يلتقي رؤساء المدن لمتابعات عدد من الملفات الشائكة

جانب من الاجتماع،
جانب من الاجتماع، فيتو

 عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعا مع رؤساء مجالس المدن، لمتابعة آخر مستجدات ملفات حصر أصول الدولة بالمحافظة، وتقنين أراضى أملاك الدولة، والتصالح في بعض مخالفات البناء، حضر الاجتماع الدكتور محمد التوني نائب المحافظ.

 

التصالح على أراضي أملاك الدولة

 وتابع محافظ الفيوم، مستجدات العمل بملف التصالح في بعض مخالفات البناء، وعدد المتقدمين بملفات التصالح في ظل القانون القديم، والمتقدمين للحصول على شهادة بيانات عقار، وما تم إنهاؤه من ملفات التصالح، ووجه رؤساء مجالس المدن، بضرورة التيسير على المواطنين، والانتهاء من كافة الطلبات المقدمة في أقرب وقت، مع التركيز على المساحات الأقل من 200 متر، وضرورة الالتزام بالكتب الدورية واللوائح والقوانين في إنهاء ملفات التصالح، وعدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية، مع وضع مستهدفات يومية لإنجاز الأعمال، وتوعية المواطنين بضرروة التقدم لإنهاء إجراءات التصالح، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، حال التقاعس في استكمال الإجراءات، حفاظًا على حق الدولة.

مراكز المعلومات في المراكز الإدارية المحافظة

 كما وجه محافظ الفيوم، مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية، بسرعة زيارة المراكز التكنولوجية بيوسف الصديق، وسنورس، وأبشواي، لتذليل العوائق وسرعة إنجاز الطلبات المقدمة للتصالح من المواطنين، كما وجه بتشكيل اللجان الفنية خلال الفترة المسائية لإنجاز أكبر قدر من الملفات، وكلف، مجالس المدن، بالتواصل مع المواطنين الذين حصلوا على نموذج 7 مؤقت وإخطارهم بضرورة إنهاء إجراءات أعمال المطابقة، كما كلف مدير وحدة البنية المعلوماتية، بسرعة الانتهاء من حصر جميع المتناثرات بالأراضي الزراعية، وإدراجها على خرائط "shp file" حتى يتسنى إرسالها لوزارة الزراعة واتخاذ اللازم بشأنها في إجراءات التصالح.

أراضي أملاك الدولة ومشكلات التقنين

 وتابع محافظ الفيوم، آخر المستجدات بملف حصر أصول الدولة بمحافظة الفيوم، واستمع لشرح وافٍ من مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، حول نتائج حصر الأصول، وجهات الولاية التابعة لها، وتم مناقشة معوقات العمل وآليات التغلب عليها، وآخر مستجدات العمل بملف تقنين أراضى أملاك الدولة، وعدد الطلبات المقدمة، وعدد العقود التى تم تحريرها، والأراضي المرفوض قبول طلب تقنينها، وانهاء مشكلات المواطنين المسددين  مقدم التعاقد 15 %.

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