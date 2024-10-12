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الكشف الطبي علي 1171 حالة خلال قافلة مجانية بالقليوبية

قافلة طبية بالقليوبية،
قافلة طبية بالقليوبية، فيتو

 تفقد الدكتور  أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بـ القليوبية، برفقة الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية أعمال القافلة الطبية المجانية  المقامة لخدمة أهالى قرية كفر علي شرف الدين بكفر شكر يومي الجمعة والسبت. 

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وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات  المختلفة (  الباطنة -  الأطفال - الجراحة  - النساء  - تنظيم الأسرة  - الأسنان -رمد- جلدية )، بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، وكذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان، تم الكشف خلالها على ١١٧١ مواطنا مجانًا، من خلال العيادات الطبية في مختلف التخصصات  .

 قام وكيل الوزارة بتكريم فريق العمل بالقوافل الطبية لمشاركتهم التطوعية في تنظيم قافلة كوم اشفين بقليوب، جاء ذلك في حضور الدكتورة مفيدة رجاء منسق عام القوافل الطبية،وفريق العمل المعاون لها، ود. بكري سعيد مدير الإدارة الصحية بكفر شكر.

 

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