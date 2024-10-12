عائلات المحتجزين الإسرائيليين بغزة يتظاهرون أمام وزارة الأمن في تل أبيب

تظاهر عائلات المحتجزين الإسرائيليين فى غزة أمام وزارة الأمن في تل أبيب قائلين إن الضغط العسكري أثبت أنه لا يعيد المحتجزين بل يقتلهم، وذلك بحسب خبر عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

أهالي المحتجزين الإسرائيليين يتظاهرون ويغلقون شارع أيالون

وأوضحت القناة أن أهالي المحتجزين الإسرائيليين في غزة يتظاهرون ويغلقون شارع أيالون الرئيسي وسط إسرائيل ويطالبون بصفقة تبادل.

وأكد الأهالى أن رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلى بنيامين نتنياهو لا يريد صفقة تبادل بل يريد صفقة تبقيه في الحكم.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية 5 متظاهرين لقيامهم بحرق الإطارات في أيالون بالجليل الغربي.

سرعة التوصل لصفقة تبادل

وشدد الأهالى على أن العمليات العسكرية لن تعيد أبناءهم ويجب سرعة التوصل لصفقة تبادل، مؤكدين على أن إنقاذ أبنائنا من غزة هو أكثر الأمور إلحاحا في الوقت الحالي.

وطالب الأهالى نتنياهو بقبول الشروط التي وافقت عليها حماس من قبل للإفراج عن المحتجزين.