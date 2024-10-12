إعلام أمريكي: حماس خططت لـ طوفان الأقصى في 2022 وسعت لإقناع إيران وحزب الله بالمشاركة

قالت صحيفة " نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم السبت، إن حركة المقاومة الفلسطينية حماس حاولت إقناع حزب الله اللبناني وإيران بالانضمام لعملية 7 أكتوبر "طوفان الأقصى".

حماس التقت قائدا إيرانيا في يوليو 2023

‏ وأشارت الصحيفة الأمريكية، إلى أن مسؤولا من حماس التقى قائدا إيرانيا في يوليو 2023 وطالبه بالمساعدة لتنفيذ هجوم منسق ضد إسرائيل.

وأوضحت أن حماس خططت لتنفيذ هجوم ضد إسرائيل في 2022 لكنها أخّرته في محاولة لإقناع إيران وحزب الله بالمشاركة.

إيران وحزب الله أبديا دعمهما لعملية حماس

ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى أن إيران وحزب الله أبديا دعمهما لعملية حماس من حيث المبدأ ولكنهما طلبا مزيدا من الوقت للاستعداد.