ضمن مبادرة "أنت الحياة"، جامعة دمنهور تنظم قافلة صحية بقرية صيدناوي (صور)

شاركت جامعة دمنهور بقافلة مجتمعية صحية وتثقيفية وتوعوية بقرية صيدناوي بأبو المطامير، ضمن مبادرتي "أنت الحياة"، و"بداية جديدة لبناء الإنسان"، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة بالبحيرة، وتستمر القافلة خلال الفترة من 12 حتى 14 أكتوبر، بإشراف عمداء ووكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور إلهامي ترابيس - رئيس جامعة دمنهور، والدكتورة منى مبروك – قائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

قافلة شاملة بقرية صيدناوى بالبحيرة، فيتو

قافلة شاملة بقرية صيدناوى بالبحيرة، فيتو



حيث تأتي المشاركة بالقافلة في إطار تنفيذ أحد محاور مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان، وهو دعم الأسر الأكثر احتياجًا ضمن المشروع القومي للتنمية البشرية "بداية" والذي يتوافق مع تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 من خلال محاور الصحة والتعليم والثقافة والرياضة، وتوفير فرص العمل، وتحسين جودة حياة المواطنين، والاستفادة من الموارد المتاحة، مشيرة إلى حرص جامعة دمنهور على التعاون مع مؤسسة حياة كريمة للمشاركة في قافلة أنت الحياة لخدمة مواطني البحيرة.

وقامت كلية التمريض بتقديم خدماتها لـ 100 مواطن من خلال مسح صحي بقياس ضغط الدم واكتشاف مرض السكري، وتثقيف صحي لـ 70 سيدة عن سرطان الثدي وطرق اكتشافه، و70 سيدة عن قضية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة وكيفية استخدامها، وتثقيف صحي لـ 70 سيدة عن رعاية الأم الحامل والطفل وجدول تطعيمات الطفل وأهمية الرضاعة الطبيعية، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع النزلات المعوية.





قافلة شاملة بقرية صيدناوى بالبحيرة، فيتو

وتم ايضا تثقيف صحي لـ 80 مواطنا عن الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر والالتهاب الكبدي الوبائي فيروس سي، والتوعية بنمط الحياة الصحي والإقلاع عن التدخين ومكافحة التعاطي وعلاج الإدمان لـ 80 مواطنا، كما تم تدريب 75 مواطنا بالقرية على الإسعافات الأولية، وشرح حالات الاختناق والجروح والكسور والحروق وكيفية التعامل معها.

وأوضحت نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه انطلاقا من دور الجامعة التوعوي، قدمت كلية التربية خدماتها من خلال "قافلة توعوية تثقيفية"، حيث قامت القافلة بالتوعية ونشر ثقافة" لا للأمية"، وتسهيل عقد امتحانات الأميين بالقرية، من خلال لجنة مقدري الأداء لعمل اختبارات فورية لهم بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، بالإضافة إلى توعية أهالي القرية بمخاطر الإدمان والمخدرات وكيفية الوقاية منها، والتوعية بدور صندوق علاج الإدمان والتعاطي التابع لرئاسة مجلس الوزراء والخدمات التي يقدمها لعلاج الإدمان.