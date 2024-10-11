رياضة البحيرة تقدم ندوة حول الذكاء الاصطناعي بمركز شباب حوش عيسى (صور)
نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة إدارة التدريب ومشروعات الشباب بالمديرية تدريب المهارات التكنولوجية أمس الخميس، ندوة عن الذكاء الاصطناعي بمركز شباب مدينة حوش عيسى، وقام بالتدريب مدرب أشرف عبد الهادي.
وأكد الدكتور إبراهيم خضر - مدير مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة استمرار تنفيذ مثل هذه التدريبات لتشمل جميع العاملين بمراكز الشباب على مستوى المحافظة لتعم الفائدة على جميع العاملين حيث تقدم إدارة التدريب ومشروعات الشباب تدريبات (التحول الرقمي - الذكاء الاصطناعى - الأمن السيبراني - أمن الشبكات).
الجدير بالذكر يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، وتوجيهات الدكتور إبراهيم خضر وكيل الوزارة، وإشراف إدارة التدريب والمشروعات بالمديرية.
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