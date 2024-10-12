السبت 12 أكتوبر 2024
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محافظات

انطلاق الموجة الـ 24 لإزالة التعديات بالبحيرة (صور)

انطلاق الموجة الـ
انطلاق الموجة الـ 24 لإزالة التعديات بالبحيرة، فيتو

انطلقت اليوم السبت، الموجة الـ ٢٤ لإزالة التعديات بمحافظة البحيرة، تحت إشراف مباشر من الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، ويأتي ذلك بالتزامن مع انطلاق الموجة بمحافظات الجمهورية.

 

ويأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بضرورة استمرار الجهود المبذولة لاسترداد أراضي أملاك الدولة، والتصدي لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية، بهدف تعزيز سيادة الدولة وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

 

نائب محافظ البحير، فيتو 
إنطلاق الموجة الـ 24 لإزالة التعديات بمحافظة البحيرة، فيتو

هذا وقد تابع الدكتور حازم الديب - نائب المحافظ، انطلاق أولى مراحل الموجة من مركز التحكم والسيطرة بديوان عام المحافظة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور اللواء حسن موافي - السكرتير العام للمحافظة ومسؤولي غرفة العمليات.


 

حيث قام نائب المحافظ بمتابعة بدء تنفيذ الحملات على مستوى مدن ومراكز المحافظة ضمن الموجة الـ ٢٤ والتي ستستمر حتى ٢٧ ديسمبر، موزعة على ثلاث مراحل.

كما قام بمتابعة سير الحملات ميدانيًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس لضمان تنفيذ قرارات الإزالة وفقًا للخطط الموضوعة، والتأكد من التنسيق الفعال بين كافة الجهات المعنية.

 وشدد على ضرورة التعامل الحاسم مع التعديات وعدم التهاون في استرداد حقوق الدولة، مع تذليل أي معوقات تواجه الفرق الميدانية أثناء تنفيذ الإزالات.


 

إنطلاق الموجة الـ 24 لإزالة التعديات بمحافظة البحيرة، فيتو
انطلاق الموجة الـ 24 لإزالة التعديات بمحافظة البحيرة، فيتو

هذا وتؤكد الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، على أهمية المتابعة المستمرة للأراضي التي تم استردادها لضمان عدم التعدي عليها مجددًا، مشددةً على ضرورة إزالة أي تعديات جديدة فور وقوعها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين وذلك للحفاظ على أملاك الدولة واسترداد حقوق الشعب، وذلك ضمن خطة شاملة لحماية الأراضي الزراعية والممتلكات العامة وضمان تنفيذ قرارات الإزالة بكفاءة عالية

كما أشارت إلى أن تلك الجهود تأتي بالتزامن مع مساعي المحافظة لتقنين أوضاع اليد لكل من استوفى الشروط اللازمة خلال الفترة الماضية.

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البحيرة إزالة التعديات تعديات الأراضي الزراعية محافظة البحيرة الموجة 24 لإزالة التعديات

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