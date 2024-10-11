بوتين وبزشكيان يبحثان تطورات الأوضاع بالشرق الأوسط
جرت اليوم مباحثات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والإيراني مسعود بزشكيان.
وأفاد مراسل الجزيرة بأن المباحثات تركز على الأوضاع في الشرق الأوسط والعلاقات الثنائية بين البلدين.
وخلال اجتماعه مع بزشكيان، قال بوتين إن روسيا وإيران تعملان بنشاط في الساحة الدولية وإن تقييماتهما للأحداث الدولية متقاربة.
من جانبه، قال الرئيس الإيراني إن "الكيان الصهيوني لا يلتزم بأي إطار قانوني أو إنساني دولي، وإن الوضع في المنطقة متأزم".
وأكد بزشكيان أن العلاقات الإيرانية الروسية استراتيجية وصادقة.
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