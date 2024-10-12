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رياضة

حارس مانشستر سيتي عن رأيه في جوارديولا: سيوقعني في مشكلة

البرازيلي إيدرسون
البرازيلي إيدرسون حارس مانشستر سيتي

قال  إيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي، إن مدربه بيب جوارديولا، يمكن أن يكون مزعجًا في بعض الأحيان.

انضم البرازيلي إيدرسون إلى مانشستر سيتي في عام 2017، وتألق تحت قيادة بيب جوارديولا، وحقق مع مانشستر سيتي 6 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

ونقلت شبكة “ESPN Brasil” تواجد إيدرسون في حدث للاحتفال بيوم الطفل في موطنه البرازيل، وسأله أحد الأطفال عن رأيه في جوارديولا، ليرد مازحًا: "ستوقعني في مشكلة!".

وأضاف: "إنه كل الثلاثة.. إنه رجل لطيف، ومزعج في بعض الأحيان، بمعنى أن يكون متطلبًا، ومتطلبًا باحترافية، وهو أيضًا غاضب عندما يتعين عليه أن يغضب".

وأردف: "لذا فهو يمتلك مزيجًا من الثلاثة، لكنه رجل لطيف خارج الملعب، وهو رجل متطلب للغاية داخل الملعب، وهو أيضًا رجل يغضب مثل أي شخص آخر، مثل أي مدرب آخر، عندما لا تسير الأمور على ما يرام، عندما لا يلعب الفريق بشكل جيد".

وأتم: "بالطبع، نحن نعلم أننا لن نكون قادرين على لعب 70 مباراة بمستوى رائع، في مباراة أو أخرى، سيكون هناك انخفاض في المستوى".

 

حقيقة اهتمام بايرن ميونخ بضم أليسون بيكر من ليفربول

فيما كشفت تقارير صحفية حقيقة اهتمام بايرن ميونخ الألماني، بالتعاقد مع البرازيلي أليسون بيكر حارس ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي عقد مانويل نوير حارس بايرن ميونخ مع ناديه بنهاية الموسم الحالي، حيث سيبلغ وقتها 39 عامًا و5 أشهر، مما أدى إلى ارتباطه بإمكانية الرحيل عن قلعة أليانز آرينا، وظهرت تقارير تؤكد أن بايرن يستهدف ضم أليسون بيكر من صفوف ليفربول لخلافة نوير.

وكشفت شبكة "سكاي ألمانيا" حقيقة الأمر، مؤكدة أن تلك الأنباء مجرد شائعات غير صحيحة، وأن عقد ألسون بيكر مع ليفربول ممتد حتى 2027، ولن ينتقل إلى بايرن ميونخ لخلافة نوير.

وأشارت إلى إنه من الممكن تمديد عقد نوير مع بايرن ميونخ، ومن المتوقع أن تتم المناقشات الأولى في هذا الصدد هذا العام، وأن خطة بايرن ميونخ الحالية لحراسة المرمى تتمثل في أن ألكسندر نوبل سيكون خليفة نوير.

ويلعب ألكسندر نوبل في الوقت الحالي رفقة فريق شتوتجارت، على سبيل الإعارة.

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