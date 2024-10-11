مانشستر سيتي يتوصل لاتفاق مع خليفة تشيكي بيجرستاين

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، عن هوية المدير الرياضي الجديد لــ مانشستر سيتي الإنجليزي، بدءًا من الموسم المقبل 2025-2026.

وتأكد رحيل الإسباني تشيكي بيجرستاين عن منصب المدير الرياضي لـ مانشستر سيتي، بعد سنوات رفقة النادي الإنجليزي، ساهم خلالها في تحقيق الفريق كل البطولات الممكنة.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن مانشستر سيتي سيتعاقد مع فيانا بعد إنجازاته مع سبورتينج لشبونة البرتغالي.

وأوضحت التقرير أن مانشستر سيتي توصل لاتفاق مع فيانا لاعب نيوكاسل يونايتد السابق بالفعل ليصبح خليفة بيجرستاين في مانشستر سيتي، بعدما نال إعجاب الجميع خلال 6 سنوات قضاها في صفوف النادي البرتغالي.

وتابعت الصحيفة أن مستقبل بيب جوارديولا مع مانشستر سيتي ليس محسومًا، ليثير ذلك التساؤلات حول ما إذا كان سيتبع فيانا، روبن أموريم المدير الفني لـ سبورتينج لشبونة، بعد أن عملا سويًا 4 سنوات مع لشبونة.