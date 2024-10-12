السبت 12 أكتوبر 2024
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مدير الطب العلاجي بصحة أسيوط يتفقد سير العمل بمستشفى منفلوط

حملة متابعة لمديرية
حملة متابعة لمديرية الصحة بأسيوط، فيتو

واصلت مديرية الصحة والسكان بأسيوط بقيادة الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان بالمحافظة، جولاتها المفاجئة على المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بمختلف الأوقات. 

حيث فاجأ الدكتور عصام نبيل مدير الإدارة العامة للطب العلاجي بصحة أسيوط اليوم السبت مستشفى منفلوط والصحة الإنجابية بمركز منفلوط، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل والاطمئنان على مستوي تقديم الخدمات الطبية للمرضى والمترددين ومدى انتظام سير الأعمال على أرض الواقع وتواجد الأطقم الطبية والتمريض ومدى توافر مخزون كافي من الأدوية والمستلزمات الطبية.

يأتي ذلك في إطار جولاته الميدانية لمتابعة المستشفيات العامة والمركزية والنوعية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين والنهوض والارتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. 

 

رافقه خلال الجولة علي حامد مفتش مالى وإداري بالمديرية ومحمد عمر عبد المعز باحث شئون إدارية بمكتب وكيل الوزارة.

 

معالجة أي معوقات تؤثر على مستوى تقديم الخدمة الطبية

 

وخلال تصريحاته أكد المعتصم بالله السيوطي مدير المركز الاعلامي بصحة أسيوط أن مدير الإدارة العامة للطب العلاجي تفقد خلال جولته انتظام العمل بعدد من الأقسام المختلفة داخل المستشفى منها الاستقبال العام، والطوارئ، والعناية المركزة، وقسم الأشعة، ومعمل التحاليل، وبنك الدم ووحدة الأطفال المبتسرين التي تضم 30 حضانة للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمترددين، ومعالجة أي معوقات تؤثر على مستوى تقديم الخدمة الطبية، وكذا الاطمئنان على مدى الالتزام بضوابط تنظيم العمل.

توفير كافة الإمكانيات وتسخير الطاقات لتقديم الخدمة الطبية للمرضى 

 

وأشار السيوطي إلي أنه حرص خلال جولته على التحدث مع المرضى، والمرافقين للتأكد من رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم والاستماع لمطالبهم واحتياجاتهم لتذليل أي معوقات تواجههم، مطالبًا الأطباء بتقديم الدعم الطبي والمعنوي للمرضي وبذل المزيد من الجهود للنهوض بقطاع الصحة والاهتمام براحة المرضى وتوفير كافة الإمكانيات وتسخير الطاقات لتقديم الخدمة الطبية والعلاجية المميزة للمواطنين.

 

وشدد دكتور عصام نبيل مدير الإدارة العامة للطب العلاجي بصحة أسيوط خلال جولته بنزول لجان مشكلة من التفتيش المالي والإداري والتمريض ومكافحة العدوي والجودة والمتابعة والحوكمة والرقابة الداخلية والصيانة على المستشفى لتحقيق الانضباط بكل الأقسام حفاظًا على حقوق المرضى ورفع مستوى النظافة داخل المستشفى بالاستقبال والأقسام الداخلية وصيانة الأجهزة.

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وأكد مدير الإدارة العامة للطب العلاجي، أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في منظومة العمل وخاصة بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمرضى، مؤكدًا أنه سيواصل جولاته المفاجئة على المستشفيات بالمراكز والمدن  لمتابعة انتظام العمل والوقوف على الاحتياجات الفعلية للمواطنين وتحسين جودة الخدمات الطبية بالمنظومة الصحية.

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