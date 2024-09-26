دمامل والتهابات صديدية، صحة أسيوط تكشف تفاصيل إصابة 25 طالبا بطفح جلدي

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة أسيوط عن رفع حالة الطوارئ بالمدارس، وذلك عقب رصد إصابة 25 طالبا وطالبة بعدد من المدارس بالمحافظة بطفح جلدي ودمامل والتهابات صديدية بالجلد بسبب الإهمال في النظافة الشخصية.

التهابات صديدية بالجلد في أسيوط

وكانت مديرية الصحة تلقت إخطارا من مديرية التربية والتعليم بإصابة أكثر من 25 طالبًا وطالبة بمدرستي نزلة بدوي الابتدائية والإعدادية في مركز ديروط بمحافظة أسيوط، بطفح جلدي ووقوع حالة من الذعر بين المواطنين.

وقال الدكتور أحمد سيد موسى وكيل مديرية الصحة بأسيوط للشئون الوقائية في تصريحات خاصة لفيتو إنه فور تلقي البلاغ، انتقل فريق طبي مكون من الطبيب والتمريض والمراقب الصحي إلى المدرستين، وتبين إصابة 12 طالبًا وطالبة في مدرسة نزلة بدوي الابتدائية، و13 طالبًا وطالبة في مدرسة نزلة بدوي الإعدادية وتم توقيع الكشف الطبي على المصابين وإعطائهم الأدوية المناسبة للعلاج.

إجراء فحص طبي شامل للتلاميذ في أسيوط

وأضاف موسى أنه تم إجراء فحص طبي شامل على الطلاب في الفصول التي ظهرت بها الحالات للتأكد من سلامتهم وأظهرت الفحوصات أن الحالات التي تم رصدها بمدرسة نزلة بدوي الابتدائية والاعدادية عبارة عن دمامل صغيرة والتهابات صديدية بالجلد وليست جدري.



وأشار وكيل المديرية أن فريق الترصد من قبل الإدارة الصحية بديروط تأكد من كون الحالات عبارة عن دمامل وخراريج صغيرة بسبب عدم النظافة الشخصية وتم عمل توعية صحية للعاملين والطلاب بعد صرف العلاج المناسب للتصدي للعدوى، ولم تؤثر تلك الواقعة على العملية التعليمية ولم يتم صرف الطلاب من المدارس