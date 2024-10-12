نقيب الأسنان يفاجئ مجموعة إدارات صحية بالشرقية

قام الدكتور خالد أحمد عامر مدير عام طب الأسنان بمحافظة الشرقية نقيب الأسنان هو وفريق الإشراف بالادارة العامة لطب الأسنان بالمرور علي مستشفى الإبراهيمية لمتابعة العمل فيه وخاصة منظومة طب الأسنان

وحدة مشتول القاضى ومنزل الحيان

كما تابع عامر ادارة الزقازيق الصحية حيث زار فيها وحدة مشتول القاضي ووحدة منزل الحيان ووحدة شرويدة وحدة كفر اباظة وحدة طهرة حميد الصحية وحدة العصلوجي وعيادة كفر محمد حسين كما تابع قسم الاسنان بمستشفي الصدر بالزقازيق ومستشفي حميات الزقازيق

زيارة مفاجئة للقنايات وأبو حماد

كما فاجأ نقيب اطباء الاسنان ومدير عام طب الأسنان بمحافظة الشرقية ادارة منيا القمح وحدة بندف وحدة الربعماية وايضا تم المرور علي ادارة القنايات الصحية وحدة النخاس بالاضافة الى ادارة ابو حماد للشؤون الصحية والمركز الطبي ووحدة العباسة الكبري والوحدة الصحية بأبو النور

التأكد من انتظام العمل وسماع شكاوى المواطنين

وذلك للتأكد من انتظام العمل وتوفير جميع المستلزمات والأدوية والتأكد من اتباع أساليب مكافحة العدوى السليمة و متابعة اعمال الصيانة وتقدم بالشكر لجميع العاملين من الفرق الطبية الذين التزموا بالتواجد بالعيادات

توجيهات الوزير خالد عبدالغفار

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان وتعليمات اادكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الشرقية وتمشيا مع المبادرات الصحية التى اطلقها رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتح السيسي

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