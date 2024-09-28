أول تحرك من صحة الشرقية بعد إصابة 9 أشخاص باشتباه تسمم إثر تناول جبن قريش

أصيب 9 أشخاص باشتباه تسمم غذائى، وتم نقلهم من قرية تابعة لمركز بلبيس محافظة الشرقية إلى مستشفى السعديين المركزي لتلقى العلاج اللازم.

صحة الشرقية تكشف السبب وراء تسمم 9 أشخاص من قرية واحدة

من جانبه أكد الدكتورهانى جميعة وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أن هناك 9 أشخاص أصيبوا بنزلات معوية بنطاق قرية العروس وجري نقلهم لمستشفى السعديين المركزى وتلقوا العلاج المناسب وذلك على خلفية تناولهم جبن قريش يشتبه في تلوثه.

وقال وكيل وزارة الصحة، ان هناك 7 حالات خرجت من المستشفى بعد الاطمئنان على حالتهم الصحية ويتبقى حالتان تحت الملاحظة.

وأضاف جميعة، أن فرق الطب الوقائى حصلت على عينات من بقايا الطعام الذى تم تناوله وجار تحليله والوقوف على أسباب إصابات النزلات المعوية بدقة.

أعراض التسمم الغذائي وهذه أسبابه وخطورة إهمال علاجه

ويمكن أن تظهر أعراض التهاب المعدة والأمعاء بعد تناول طعام غير صالح في غضون ساعات قليلة، ولكن يمكن أيضًا أن تكون فترة الحضانة أطول بكثير اعتمادًا على العامل المسبب للمرض.

أربعة أعراض معروفة للتسبب في التسمم الغذائي:

الإسهال

الغثيان

القيء

آلام في البطن

ويحدث القيء عادة في وقت مبكر من المرض، ويستمر الإسهال عادة لبضعة أيام، ولكن يمكن أن يكون أطول اعتمادًا على الكائن الحي الذي يسبب الأعراض.

ويمكن أن يسبب التسمم الغذائي أيضًا ما يلي:

فقدان الشهية

الحمى أو ارتفاع درجة الحرارة والقشعريرة

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