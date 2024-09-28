السبت 28 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

أول تحرك من صحة الشرقية بعد إصابة 9 أشخاص باشتباه تسمم إثر تناول جبن قريش

اسعاف الشرقية
اسعاف الشرقية

أصيب 9 أشخاص باشتباه تسمم غذائى، وتم نقلهم من قرية تابعة لمركز بلبيس محافظة الشرقية إلى مستشفى السعديين المركزي لتلقى العلاج اللازم.

بعد تسمم 3 فتيات، القبض على صاحب محل عصير بقرية شبرامنت

صحة الشرقية تكشف السبب وراء تسمم 9 أشخاص من قرية واحدة

من جانبه أكد الدكتورهانى جميعة وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أن هناك 9 أشخاص أصيبوا بنزلات معوية بنطاق قرية العروس وجري نقلهم لمستشفى السعديين المركزى وتلقوا العلاج المناسب وذلك على خلفية تناولهم جبن قريش يشتبه في تلوثه.

وقال وكيل وزارة الصحة، ان هناك 7 حالات خرجت  من المستشفى بعد الاطمئنان على حالتهم الصحية ويتبقى حالتان تحت الملاحظة.

وأضاف جميعة، أن فرق الطب الوقائى حصلت على عينات من بقايا الطعام الذى تم تناوله وجار تحليله والوقوف على أسباب إصابات النزلات المعوية بدقة.

أعراض التسمم الغذائي وهذه أسبابه وخطورة إهمال علاجه

ويمكن أن تظهر أعراض التهاب المعدة والأمعاء بعد تناول طعام غير صالح في غضون ساعات قليلة، ولكن يمكن أيضًا أن تكون فترة الحضانة أطول بكثير اعتمادًا على العامل المسبب للمرض.

أربعة أعراض معروفة للتسبب في التسمم الغذائي:

الإسهال

الغثيان

القيء

آلام في البطن

ويحدث القيء عادة في وقت مبكر من المرض، ويستمر الإسهال عادة لبضعة أيام، ولكن يمكن أن يكون أطول اعتمادًا على الكائن الحي الذي يسبب الأعراض.

ويمكن أن يسبب التسمم الغذائي أيضًا ما يلي:

فقدان الشهية

الحمى أو ارتفاع درجة الحرارة والقشعريرة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

اصابة 9 اشخاص باشتباه بتسمم بالشرقية اصابة 9 اشخاص نزلات معوية بالشرقية اخبار صحة الشرقية مديرية الصحة محافظة الشرقية

مواد متعلقة

مقتل قيادي في الحرس الثوري الإيراني بلبنان

أنتم دائمًا رقم 1، رسالة مؤثرة من محمد عواد للجمهور بعد الفوز على الأهلى

بعد إلغاء الاشتراطات البنائية، التنمية المحلية تعلن موعد العودة لقانون البناء الموحد

بيان عاجل من حماس بعد استشهاد حسن نصر الله

اتحاد الكرة يدعو لاجتماع حاسم لاتخاذ قرار مصيري

الخليفة المحتمل لحسن نصر الله، من هو هاشم صفي الدين؟

إطلاق 30 صاروخًا من ‎لبنان على مدينة صفد ومحيطها

الأكثر قراءة

كهربا ينهي أزمة أفشة وإمام عاشور بعد خسارة السوبر الإفريقي

أول قرار من كولر بعد خسارة السوبر الإفريقي

«كله فوق بعضه»، زحام شديد أمام إحدى مدارس المرج يثير الجدل (صور)

قراران جمهوريان بدعوة مجلسي النواب والشيوخ للانعقاد

بيان عاجل من حماس بعد استشهاد حسن نصر الله

عقب إعلانها استشهاد حسن نصر الله، انهيار إعلامية على الهواء (فيديو)

اتحاد الكرة يدعو لاجتماع حاسم لاتخاذ قرار مصيري

كيف علق أبو عبيدة على استشهاد حسن نصر الله؟

منوعات

المزيد

ظهور دمية طفل مخيفة في المملكة المتحدة، ما القصة ؟

مصرع 13 شخصا جراء انفجار بمحطة وقود بداغستان

اكتشاف بقايا شجرة شبه استوائية عمرها 184 مليون سنة

واقعة صادمة، شاب يضرب إمام مسجد أثناء سجوده يثير غضب المصلين (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم السبت 28 سبتمبر 2024 بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم السبت 28 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 28-9-2024

سعر الأرز اليوم السبت 28 سبتمبر 2024 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

جوميز يصنع التاريخ مع الزمالك (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الصرف من زكاة المال لكفاية المحتاجين في الغذاء والدواء؟ الإفتاء ترد

معنى قاب، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 9 بسورة النجم

شباب حول الرسول، حارثة بن سراقة "أصغر شهداء بدر"

المزيد
الجريدة الرسمية