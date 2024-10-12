بحضور 10986 عضوًا، عمومية نادى الشمس تفوض مجلس الإدارة باختصاصاتها

فوضت الجمعية العمومية لنادي الشمس مجلس الإدارة برئاسة الدكتور أسامة أبوزيد، لاتخاذ القرارات المناسبة لصالح النادى وأعضائه بعد اكتمال النصاب القانوني للجمعية العادية العادية التي عقدت من التاسعة صباح الجمعة الماضية حتى الساعة السابعة مساء.

الجمعية العمومية لنادي الشمس تفوض مجلس الإدارة باختصاصاتها

وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انعقاد الجمعية العمومية العادية لنادى الشمس برئاسة المستشار محمد عمر عن اكتمال النصاب القانوني بحضور 10986 عضوًا سجلوا في كشوف الحضور فيما حضر جلسة المناقشة 365 عضوًا وذلك بحضور بحضور د. أحمد عبد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة والبطل الأولمبي أحمد أسامة الجندي المتوج بذهبية أولمبياد باريس 2024 للخماسى الحديث وسيف مصطفى مراقب الحسابات.



وشهدت الجلسة مناقشة بين أعضاء الشمس ود. أسامة أبوزيد رئيس مجلس الإدارة الذي استمع إلى آراء الأعضاء الذين حضروا ووعدهم بإستمرار قطار التطوير داخل النادي فى حضور المهندس حاتم الناقة نائب رئيس النادي والمستشار محسن عبدالقادر أمين الصندوق والمحاسبة دعاء هشام بركات والنائبة آية مدنى والكابتن أسامة صلاح والمهندس كريم مسعود والنائب محمد الكومي والمحاسب عمرو عثمان والمحاسب مصطفى عبدالرحمن تنزانيا والكابتن أحمد سمير أعضاء المجلس والمحاسب تامر على مستشار المجلس والأستاذ مأمون العطار المدير التنفيذى والمحاسب ايهاب السيد المدير المالى.



ووجه د. أسامة أبو زيد التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى الـ51 لنصر أكتوبر المجيد مشيدا بالجهود الكبيرة التي تبذلها مؤسسات الدولة المصرية للحفاظ على أمن واستقرار الوطن مؤكدا أن نادي الشمس وجمعيته العمومية ومجلس إدارته وكل إداراته وأجهزته الفنية وفرقه الرياضية يدعمون الرئيس السيسى فى أى قرار يتخذه للحفاظ على أمن واستقرار مصر المحروسة.

وقال رئيس نادي الشمس إن وجود الدكتور أحمد عبد الوكيل مدير مديرية الشباب بالقاهرة فى إجتماع الجمعية العمومية لنادي الشمس له مدلول كبير خاصة أننا نقدر هذا الرجل ونحترمه ولا يوجد لدينا ما نخفيه عن الجهات الرقابية ونرحب بالتوجيه لتصحيح أى خطأ إن وجود لأن هدفنا دائما هو المصلحة العامة لنادينا ولبلدنا.



كما احتفى رئيس الشمس بالبطل الأولمبى أحمد أسامة الجندي لاعب النادي للخماسى الحديث بعد إنجازه غير المسبوق بالتتويج بذهبية اللعبة فى أولمبياد باريس ومن قبلها فضية أولمبياد طوكيو 2020 مشيرا الى أن الرياضة فى النادي تشهد طورا كبيرا لا يقل عن الثورة الإنشائية الموجودة منذ توليه المسئولية وأنه لن يكل أو يمل فى مواصلة قطار التطوير وتلبية جميع طلبات أعضاء النادي وأن أحلامهم أوامر.



كما أوضح د. أسامة أبوزيد أن مشروع البحيرة الصناعية العملاق سوف يتم الانتهاء منه خلال شهر أغسطس المقبل وأن منتجع مرسى مطروح سيتم تطويره أيضا خلال الأيام المقبلة وتم التقدم إلى مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي لإقامة فرع ثاني للنادي.

ووجه د. أسامة أبو زيد رئيس مجلس إدارة نادي الشمس الشكر إلى أعضاء النادي الذين لبوا دعوة مجلس الإدارة بحضور الجمعية العمومية العادية لمناقشة كل الأمور المتعلقة بنادي الشمس.

وأكد أن المجلس يعمل لمصلحة النادي منذ اليوم الأول وأن النادي يشهد تطورا غير مسبوق موضحًا أنها لأول مرة في تاريخ النادي يستطيع مجلس إدارة أن يكمل مدته حتى نهايتها.



وأختتم د. أسامة أبوزيد أن مجلس إدارة النادي يستحق الدعم والمساندة، لكن للأسف الشديد يحدث عكس ذلك من بعض الأشخاص الذين نجدهم دائما يهاجمون المجلس رغم كل التطور الذي يحدث وهؤلاء لا يستحقون التواجد داخل كيان النادي مشيدا بالجهد الكبير للعاملين والموظفين بالنادى الجنود المعلومة وراء ما تحقق من إنجازات فى جميع المجالات وأنهم وقود قطار التطوير الحقيقى الذى انطلق فى نهاية 2017 ولم يتوقف حتى وقتنا هذا.



وعقب نهاية جلسة المناقشة حرص د. أسامة أبوزيد على التقاط الصور التذكارية وسط أعضاء النادي الذين عبروا عن سعادتهم البالغة بما يحدث في النادي من تطور لكل المنشآت.