السبت 12 أكتوبر 2024
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رياضة

منتخب كوسوفو يفوز على ليتوانيا 2-1 في دوري الأمم الأوروبية

لاعب منتخب كوسوفو,
لاعب منتخب كوسوفو, فيتو

فاز منتخب كوسوفو على نظيره منتخب ليتوانيا بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما في إطار لقاءات الجولة الثالثة من بطولة دوري الأمم الأوروبية. 

سجل هدفي كوسوفو كل من إيدون زيجروفا في الدقيقة 20 وإرمال كراسنيكي في الدقيقة 65، فيما سجل هدف ليتوانيا اللاعب باوليوس جولوبيتسكاس في الدقيقة 84.

تشكيل كوسوفو أمام ليتوانيا 

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وفي نفس الجولة يستضيف ملعب نويفا كوندومينا مباراة اسبانيا والدنمارك اليوم السبت، في إطار لقاءات الجولة الثالثة من بطولة دوري الأمم الأوروبية. 

موعد مباراة إسبانيا والدنمارك في دوري الأمم الأوروبية

تنطلق مباراة إسبانيا والدنمارك اليوم في دوري الأمم الأوروبية في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة إسبانيا والدنمارك في دوري الأمم الأوروبية

وتذاع مباراة اسبانيا والدنمارك اليوم في دوري الأمم الأوروبية  عبر قناة beIN Sports HD 3.

وتحتل الدنمارك صدارة المجموعة الرابعة، المستوى الأول، برصيد 6 نقاط، ويليها إسبانيا في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

وأعلن المدير الفني لمنتخب إسبانيا، لويس دي لا فوينتي، القائمة المستدعاة لخوض مباراتي التوقف الدولي الخاص بشهر أكتوبر الحالي. 

ويستعد منتخب إسبانيا لمواجهة الدنمارك وصربيا، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

قائمة إسبانيا لمباراتي الدنمارك وصربيا 

حراسة المرمى: ديفيد رايا (آرسنال)، أليكس ريميرو (ريال سوسيداد)، روبرت سانشيز (تشيلسي).

خط الدفاع: داني كارفاخال (ريال مدريد)، بيدرو بورو (توتنهام)، أوسكار مينجويزا (سيلتا فيجو)، باو كوبارسي (برشلونة)، إيمريك لابورت (النصر)، داني فيفيان (أتلتيك بلباو)، باو توريس (أستون فيلا)، مارك كوكوريلا ( تشيلسي)، أليخاندرو جريمالدو (باير ليفركوزن).

خط الوسط: مارتن زوبيميندي (ريال سوسيداد)، أليكس جارسيا (باير ليفركوزن)، فابيان رويز (باريس سان جيرمان)، ميكيل ميرينو (آرسنال)، أليكس باينا (فياريال)، بيدري (برشلونة).

خط الهجوم: يريمي بينو (فياريال)، لامين يامال (برشلونة)، نيكو ويليامز (أتلتيك بلباو)، فيران توريس (برشلونة)، ميكيل أويارزابال (ريال سوسيداد)، ألفارو موراتا (ميلان)، خوسيلو ماتو (الغرافة).

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كوسوفو ليتوانيا زيجروفا بطولة دوري الأمم الأوروبية دوري الأمم الأوروبية

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