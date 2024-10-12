السبت 12 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

مستشفى إسرائيلي يستقبل 100 جندي مصاب في أول أيام العملية البرية بلبنان

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

 كشف مدير مستشفى زيف الإسرائيلي في صفد أن المستشفى استقبل أكثر من 100 جندي مصاب في الأيام الأولى للعملية البرية في لبنان، حسب ما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وأكد مدير  مستشفى زيف استمرار تدفق الجنود المصابين على المستشفيات منذ بدء العملية البرية في لبنان.

فيما كشف مسؤول أمريكي أن واشنطن تواصل حث طهران على ضبط ردها إذا هاجمتها إسرائيل، مشيرا إلى أن قطر تتحدث بانتظام مع الإيرانيين، لكنه كشف أن الولايات المتحدة لا تعرف ماذا ستفعل طهران.

وأوضح المسؤول الأمريكي في تصريحات لـ«سي إن إن»، أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تضع كثيرا من الثقة في مكائد الحكومة الإسرائيلية، مشيرا إلى أن هناك شكوك في مستوى الشفافية بشأن ما تشاركه إسرائيل معها.

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