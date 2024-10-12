السبت 12 أكتوبر 2024
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رياضة

نجم جنوب إفريقيا يختار شيكابالا أفضل قدم يسرى (فيديو)

شيكابالا،فيتو
شيكابالا،فيتو

اختار سيفيوي تشابالالا نجم منتخب جنوب أفريقيا السابق، اللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك، أفضل لاعب يلعب بقدمه اليسرى خلال لقاء أجراه مع الصفحة الرسمية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وسأل الاتحاد الإفريقي تشابالالا من هو صاحب أفضل قدم يسرى وعرض عليه قائمة لاعبين جاء أبرز من فيها:" شيكابالا لاعب الزمالك ووليد سليمان وبيرسي تاو لاعبا الأهلي.

فيما خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز تدريبه الصباحي اليوم السبت استعدادا للسوبر المحلي.

وشارك المغربي محمود بنتايك ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للأبيض اليوم السبت التي أقيمت على ملعب النادي، استعدادًا للسوبر المحلي.

جاء ذلك عقب انتهاء اللاعب من البرنامج التأهيلي الذي خضع له تحت إشراف الجهاز الطبي في الفترة الماضية.

وشارك بنتايك في التدريبات البدنية والفنية بالكامل، بعدما غاب عن التدريبات الجماعية في الفترة الأخيرة بسبب تعرضه لإجهاد عضلي. 
 

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري، بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

ويواجه الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه نظيره بيراميدز في الدور قبل النهائي لبطولة كأس السوبر المصري. 

وعلى الجانب الآخر يواجه الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في الدور نصف النهائي على أن يواجه الفائز من المباراتين بعضهما على لقب كأس السوبر المصري.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري 

 وتقام مباراة الزمالك وبيراميدز يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر الجاري على إستاد آل نهيان الساعة 4.05 عصرا.

فيما يلتقي يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر على استاد محمد بن زايد فريقا الأهلي وسيراميكا كليوباترا الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة. 

 

 

 

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز 

ومن المقرر أن تنقل مباراة الزمالك وبيراميدز عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وأون تايم سبورتس. 

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