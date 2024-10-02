ضبط متهم بتزوير المؤهلات الدراسية في الحسينية

تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط متهم بالتزوير في الحسينية حيث تخصص نشاطه الإجرامى فـى تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة الحسينية بالشرقية)، بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص فى تزوير المحررات الرسمية وإستقطاب المواطنين راغبى الحصول على مؤهلات دراسية "مزورة" لإثباتها ببطاقات الرقم القومى مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (5 أجهزة تستخدم فى التزوير – عدد من الصور الضوئية لشهادات ومستندات مزورة ومعدة للتزوير منسوب صدورهم لجهات مختلفة - 3 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى – مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه الإجرامى").

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.