رفع الإشغالات واللافتات والإعلانات من شوارع الحسينية بالشرقية

كلف المهندس محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الحسينية بمحافظة الشرقية اليوم الخميس هشام أبو الليل نائب رئيس مركز ومدينة الحسينية ووليد سباعي رئيس قسم الإشغالات بمتابعة أعمال رفع كافة الإشغالات بناحية مدينة الحسينية لتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين حتى تظهر المدينة بالصورة الجمالية المطلوبة.

تكثيف أعمال رفع الإشغالات

وشدد رئيس مركز ومدينة الحسينية علي ضرورة تكثيف أعمال رفع الإشغالات والإعلانات غير المرخصة بصفة مستمرة حتى يتم المحافظة علي الشكل الحضاري لمدينة الحسينية والوحدات المحلية التابعة لها.

إزالة الإعلانات غير المرخصة

وأكد المهندس محمد العوضي أنه جار العمل على باقي الوحدات المحلية لإزالة كافة اللافتات والإعلانات غير المرخصة للحفاظ على الشكل الجمالي للوحدات المحلية.

متابعة أعمال النظافة

كما كلف رئيس مركز ومدينة الحسينية المهندس ممدوح عبدالعال وإسماعيل صبيح، مسئولا الحملة الميكانيكية وهاني فاروق رئيس قسم المخلفات الصلبة والبلدية بالنزول إلى الشارع لمتابعة أعمال النظافة.

رفع تراكمات القمامة بشوارع المدينة

وتم رفع كافة تراكمات القمامة الموجودة بناحية الواجهة وشارع المركز وشارع المدارس والشارع الرئيسي وأمام مجلس مدينة الحسينية ومجمع الخدمات الحكومي بالحسينية والبنوك والمواقف وبوابة مدخل مدينة الحسينية على مدار اليوم.

المهندس محافظ الشرقية

جاء ذلك في إطار توجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بضرورة إزالة كافة الإشغالات الموجودة بالشوارع الرئيسية التي تعيق حركة المرور للمحافظة علي الجمال الحضاري للمدن والمراكز والوحدات المحلية التابعة.

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