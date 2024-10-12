الأحد 13 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

طن اليوريا العادي يرتفع 4196 جنيهًا، تعرف على أسعار الأسمدة بالأسواق

أسعار الأسمدة في
أسعار الأسمدة في الأسواق، فيتو

تباين أسعار الأسمدة اليوم، سجلت أسعار الأسمدة تباينًا في الأسواق، وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار الأسمدة في الأسواق، فيتو

أسعار الأسمدة في الأسواق

وتستعرض «فيتو» أسعار الأسمدة في الأسواق، وأبرز التحركات في سعر الأسمدة، وتشمل سعر النترات واليوريا العادي والمخصوص، وفقًا للبوابة الحكومية، في السطور الآتية:

أسعار الأسمدة في الأسواق، فيتو

أسعار نترات النشادر 33.5% مخصوص في الأسواق

بلغ متوسط سعر نترات النشادر 33.5% مخصوص نحو 19746جنيهًا للطن، بانخفاض 1787 جنيهًا في الطن، وتراوحت أسعار طن نترات نشادر 33.5% مخصوص ما بين 14 ألف جنيه و24 ألف جنيه.

أسعار الأسمدة في الأسواق، فيتو

أسعار نترات النشادر 33.5 % عادي في الأسواق

بينما بلغ متوسط سعر نترات النشادر 33.5% عادي نحو 13625 جنيهًا للطن، بارتفاع 4174 جنيهًا في الطن وتراوحت أسعار طن نترات نشادر 33.5% عادي ما بين 4700 جنيه و20 ألف جنيه.

أسعار الأسمدة في الأسواق، فيتو

 أسعار سلفات النشادر 20.6 % مخصوص في الأسواق

فيما بلغ متوسط سعر سلفات النشادر 20.6% نحو 16944 جنيهًا للطن، بارتفاع 3844 جنيهًا في الطن، وتراوحت أسعار طن سلفات النشادر 20.6% ما بين 15700 جنيه و18500 جنيه.

أسعار الأسمدة في الأسواق، فيتو

أسعار اليوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق

أما عن أسعار اليوريا في الأسواق، بلغ متوسط سعر يوريا 46.5 % مخصوص نحو 20230.7 جنيه للطن، بانخفاض 2102.5 جنيه عن سعره السابق، وتراوحت أسعار طن يوريا 46.5 % مخصوص ما بين 15 ألف جنيه و24 ألف جنيه.

أسعار الأسمدة في الأسواق، فيتو

أسعار اليوريا 46.5 % عادي في الأسواق

بينما بلغ متوسط سعر يوريا 46.5% عادي نحو 14060 جنيهًا للطن، بارتفاع 4196.5 جنيه عن سعره السابق، وتراوحت أسعار طن يوريا 46.5% عادي ما بين 4800 جنيه و20 ألف جنيه.

txt

معظمها في الارتفاع، أحدث أسعار الأسمدة بالأسواق

txt

طن اليوريا العادي يرتفع 2934 جنيها، ننشر أسعار الأسمدة في الأسواق

 ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اسعار الاسمدة أسعار الأسمدة اليوم سعر الأسمدة سعر الأسمدة اليوم أسعار السماد سعر السماد أسعار نترات النشادر سعر نترات النشادر أسعار طن نترات نشادر سعر طن نترات نشادر أسعار سلفات النشادر سعر سلفات النشادر أسعار طن سلفات النشادر سعر طن سلفات النشادر أسعار اليوريا أسعار طن اليوريا سعر اليوريا سعر طن اليوريا فيتو موقع فيتو

مواد متعلقة

طن اليوريا العادي يتراجع 1951 جنيهًا، تباين أسعار الأسمدة بالأسواق

بزيادة تصل لـ 1333 جنيهًا، ارتفاع أسعار الأسمدة في الأسواق

طن اليوريا مخصوص يتراجع 2567.5 جنيه، تباين أسعار الأسمدة بالأسواق

بزيادة تصل إلى 2751.5 جنيه للطن، ارتفاع أسعار الأسمدة في الأسواق

طن اليوريا مخصوص يرتفع 415 جنيها، تحركات جديدة في أسعار الأسمدة في الأسواق

طن اليوريا يتراجع 944.5 جنيه، تباين أسعار الأسمدة في الأسواق

الأكثر قراءة

خالد الغندور يكشف حقيقة قانونية قيد الأهلي لـ وسام أبو علي وهل يتم سحب درع الدوري؟

الأرصاد تحذر: أمطار رعدية على هذه المدن غدا

نشوب حريق هائل في مول بالتجمع الخامس

إصابة 7 أشخاص في حريق مول التجمع الخامس، والحماية المدنية تحاصر النيران (صور)

أبرزها الشاي والسكر والدقيق، انخفاض أسعار 11 سلعة رئيسة في الأسواق

بعد تصريحاته الأخيرة، أيمن يونس يوجه رسالة قوية لـ حسام حسن (فيديو)

البلدي تتراجع 11 جنيهًا، انخفاض ملحوظ في أسعار الطماطم بالأسواق

بسبب تسرب الغاز، وفاة 4 من أسرة واحدة بالعاشر من رمضان

منوعات

المزيد

العثور على تنين عمره 5 آلاف عام في قبر حجري بالصين

"كوثر" و "هدهد"، إيران تستعد لإطلاق قمرين صناعيين للفضاء عبر روسيا

قتلتها إسرائيل يوم زفافهما، لبناني يرثي خطيبته بكلمات مؤثرة (صور)

بقيمة 200 ألف دينار، القبض على ضابط و4 آسيويين بتهمة ترويج الخمور في الكويت

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو السكر بالسوق المحلي اليوم السبت 12/ 10/ 2024

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت بالسوق المحلية

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 12/ 10/ 2024

سعر طن القصدير اليوم السبت 12-10-2024 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

مشروعات افتتحها الرئيس فى قطاعات النقل في 12 أكتوبر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 13 - 10- 2024 في القاهرة والمحافظات

بالدليل، أفضل الصدقات كما بينتها السنة النبوية

عالم أزهري: إعصار ميلتون بفلوريدا جند من جنود الله ضرب أمريكا

المزيد
الجريدة الرسمية