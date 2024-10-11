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اقتصاد

طن اليوريا العادي يرتفع 2934 جنيها، ننشر أسعار الأسمدة في الأسواق

أسعار الأسمدة في
أسعار الأسمدة في الأسواق، فيتو

تباين أسعار الأسمدة اليوم، سجلت أسعار الأسمدة تباينًا في الأسواق، وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار الأسمدة في الأسواق، فيتو

أسعار الأسمدة في الأسواق

وتستعرض «فيتو» أسعار الأسمدة في الأسواق، وأبرز التحركات في سعر الأسمدة، وتشمل سعر النترات واليوريا العادي والمخصوص، وفقًا للبوابة الحكومية، في السطور الآتية:

أسعار الأسمدة في الأسواق، فيتو

أسعار نترات النشادر 33.5% مخصوص في الأسواق

بلغ متوسط سعر نترات النشادر 33.5% مخصوص نحو 19685.7 جنيه للطن، بانخفاض 850 جنيهًا في الطن، وتراوحت أسعار طن نترات نشادر 33.5% مخصوص ما بين 10500 جنيه و24 ألف جنيه.

أسعار الأسمدة في الأسواق، فيتو

أسعار نترات النشادر 33.5 % عادي في الأسواق

بينما بلغ متوسط سعر نترات النشادر 33.5% عادي نحو 11851.3 جنيه للطن، بارتفاع 2973 جنيها في الطن وتراوحت أسعار طن نترات نشادر 33.5% عادي ما بين 1500 جنيه و20 ألف جنيه.

أسعار الأسمدة في الأسواق، فيتو

 أسعار سلفات النشادر 20.6 % مخصوص في الأسواق

فيما بلغ متوسط سعر سلفات النشادر 20.6% نحو 16032.2 جنيه للطن، بارتفاع 109.5 جنيه في الطن، وتراوحت أسعار طن سلفات النشادر 20.6% ما بين 5000 جنيه و23 ألف جنيه.

أسعار الأسمدة في الأسواق، فيتو

أسعار اليوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق

أما عن أسعار اليوريا في الأسواق، بلغ متوسط سعر يوريا 46.5 % مخصوص نحو 20842.8 جنيه للطن، بانخفاض 282 جنيهًا عن سعره السابق، وتراوحت أسعار طن يوريا 46.5 % مخصوص ما بين 11 ألف جنيه و25 ألف جنيه.

أسعار الأسمدة في الأسواق، فيتو

أسعار اليوريا 46.5 % عادي في الأسواق

بينما بلغ متوسط سعر يوريا 46.5% عادي نحو 12565 جنيهًا للطن، بارتفاع 2934 جنيهًا عن سعره السابق، وتراوحت أسعار طن يوريا 46.5% عادي ما بين 1900 جنيه و20 ألف جنيه.

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طن اليوريا العادي يتراجع 1951 جنيهًا، تباين أسعار الأسمدة بالأسواق

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بزيادة تصل لـ 1333 جنيهًا، ارتفاع أسعار الأسمدة في الأسواق

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