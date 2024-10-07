أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 220 بجريدة الوقائع المصرية

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 220، الصادر في 7 أكتوبر 2024، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة العدل، ووزارة الإسكان والمرافق، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ومحافظة قنا، ووزارة التجارة والصناعة.



-قرارات وزارة العدل بتخويل أحد العاملين بمشروع الدعاية والإعلان والتسويق بمحافظة كفر الشيخ صفة مأمور الضبط القضائى، ونقل مقر انعقاد الدوائر الاستئنافية المدنيـة والعمـال والأسـرة التـى تخـتص بنظر قضايا دوائر السلام والخـصوص والخانكـة إلـى مقـر مأموريـة اسـتئناف شبرا الخيمة. ونقل مقر عمل بعض لجان التوفيق فى المنازعات.



-وقرار وزارة الإسكان والمرافق، بشأن العمل بالجزء الرابع من المعايير التصميمية للمستشفيات والمنشآت الصحية، الدليل الإرشادي لتصميم المستشفيات والمنشآت الصحية الخـضراء، نظـام تقيـيم المستشفيات الخضراء الجديدة والقائمة.

-وقرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، باستمرار حظر تصدير السكر بجميع أنواعه لمدة 6 أشهر، حيث يستمر العمل بالقرار الـوزاري رقـم 88 لسنة 2023.

-وقرار محافظة قنا بالاستيلاء مؤقتًا لمدة ثلاث سنوات على مدرسـة الاتحـاد الابتدائيـة (المبنى الأساسي + المبني الملحق) ببهجورة، مركز نجع حمادي معانة مـن قبـل جمعيـة السيدة العذراء مريم الخيرية القبطية ببهجورة.-وقرارات وزارة التجارة والصناعة، بشأن قيد بعض المصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المستوفاة لقواعد تسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية.