أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 215 بجريدة الوقائع المصرية

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 215 لسنة 30 سبتمبر 2024، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة الطيران المدني، ووزارة الإسكان والمرافق، ومحافظة القليوبية، ومحافظة كفر الشيخ، ووزارة التجارة والصناعة.

وجاءت أبرز القرارات كالتالي:

-قرار وزارة الطيران المدنى رقم 965 لسنة 2024، بشأن الاستبدال بنص المادة الثالثة من قرار وزير الطيران المدنى رقم 744 لسنة 2022، الصادر بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدنى، والصادرة بقرار وزير الطيران المدنى رقم 1 لسنة 1989 ليصبح النص كالآتى:



"على كل الشركات المرخص لها بممارسة أنشطة الطيران المدنى توفيق أوضاعها، وفقًا لأحكام هذا القرار اعتبارا من 3/8/2024 إلى 1/2/2025، ويراعى عند تحديد القيم المالية المطلوبة لرأس مال الشركات وفقًا لهذه اللائحة قيمة موجوداتها المقيمة بمعرفة أحد الخبراء المعتمدين بهيئة الرقابة المالية. ولوزير الطيران المدنى بقرار منه مد فترة توفيق الأوضاع المنصوص عليها فى الفقرة السابقة لمدة أو لمدد أخرى بما لا يجاوز سنتين"



-قرار وزارة الإسكان والمرافق رقم 891 لسنة 2024، والذي ينص على أن "يتم العمل بالمواصفة الفنية لبنود أعمال الدهانات."



-قرار محافظة القليوبية رقم 787 لسنة 2024، باعتماد المخططان التفصيليان لمنطقتى (الصفا- الشروق) الصناعيتين التابعتين لمركز الخانكة.



-قرارات محافظة كفر الشيخ، باعتماد تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لقرية قبريط - التابعة للوحدة المحلية لقرية قبريط - مركز فوه، والمخطط التفصيلى المعتمد لقرية "الكفر الجديد" خلف الجمعية الشرعية - التابعة للوحدة المحلية لقرية الحمراء- مركز كفر الشيخ. وإلغاء مشروع تقسيم أرض بقرية القرضا مركز كفر الشيخ.

-قرار وزارة التجارة والصناعة قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية قرار وزارى رقم 12 لسنة 2024 "بالتفويض" باعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة التجارية لمحافظة الدقهلية وسوق الجملة التابع لها عن العام المالى 2024.



