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أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 223 بجريدة الوقائع المصرية

وزير الداخلية اللواء
وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، فيتو

 نشرت جريدة الوقائع المصرية، في عددها رقم 223، الصادر في 10 أكتوبر 2024، أهم القرارات الحكومية اليوم، وأبرزها قرارات وزارة الداخلية، ومحافظة الدقهلية، ووزارة العمل.

 

وجاءت تلك القرارات كالتالي:
- قرارات وزارة الداخلية بشأن إبعاد سوري خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام. والأذن لـ 126 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية. ورد الجنسية المصرية لـ 24 شخصًا.
- قرار محافظ الدقهلية بتعديل المخططات التفصيلية لقرى أبو داوود وتاج العز بمركز تمى الأمديد.
- اتفاقية العمل الجماعي بين وزارة العمل والنقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق، وفندق موفنبيك. 

 


 

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