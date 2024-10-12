مكتبة الإسكندرية تنظم النسخة الثالثة من مؤتمر المعلوماتية

تنظم مكتبة الإسكندرية النسخة الثالثة من (المؤتمر الدولي للتوعية المعلوماتية - إفريقيا 2024 “ICIL Africa”)، والذي يعقد للمرة الأولى في مصر وشمال إفريقيا تحت شعار (ثورة المعرفة المعلوماتية... استعد)، بالتعاون مع جامعة الشمال الغربي (NWU)، وجامعة بريتوريا بجنوب إفريقيا، والمقر الإقليمي لاتحاد الجامعات الإفريقية لشمال إفريقيا (AAU – NARO)، وجمعية المكتبات ومؤسسات المعلومات الإفريقية (AfLIA)؛ وذلك خلال الفترة من 14 حتى 17 أكتوبر بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

ويشهد المؤتمر العديد من المشاركات البارزة في مجال علوم المكتبات وتكنولوجيا المعلومات، فيأتي على قائمة المتحدثين الرسميين بالمؤتمر الدكتور هشام عزمي؛ رئيس مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية بدرجة وزير.

كما يشهد المؤتمر مشاركة كلًّا من الدكتور شوقي سالم؛ رئيس مركز الإسكندرية للوسائط المتعددة والمكتبات (ACML)-مصر، والدكتور شريف شاهين؛ رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات والأرشيف، والدكتور ماثيو مويو؛ رئيس اللجنة الدائمة للمؤتمر الدولي للتوعية المعلوماتية بإفريقيا، وكذلك الدكتورة برندا فان ويك؛ محاضر بجامعة بريتوريا في مجال علوم المكتبات وأخلاقيات المعلومات، والدكتور سابيلو تشيزوينا؛ مدير خدمات المعلومات والتعلم بجامعة الشمال الغربي في جنوب أفريقيا، والدكتور بكري عثمان؛ رئيس جامعة السودان الدولية ورئيس اتحاد الجامعات الأفريقية، والدكتور محمد عبد المجيد؛ رئيس أبحاث كندا في معالجة اللغة الطبيعية والتعلم الآلي.

كما يشارك في المؤتمر نخبة من الممولين والرعاة الرسميين ونذكر منهم الرعاة الذهبيين وهم مؤسسة إبسكو EBSCO ومؤسسة كيرن Cairne ومؤسسة المنهل، والرعاة الفضيين وهم مؤسسة إميرالد Emerald ومؤسسة جيل Gale ومؤسسة بطرس غالي للسلام والمعرفة (كيميت KEMET)، هذا إلى جانب مشاركة مؤسسة سيدج Sage وهي الراعي البرونزي للمؤتمر.

ويهدف المؤتمر إلى جمع الباحثين ومقدمي خدمات المكتبات والمعلومات والمتخصصين في مجال الإعلام والمعلمين وصانعي السياسات من جميع أنحاء العالم؛ لتبادل المعرفة والخبرات ومناقشة التطورات الأخيرة والتحديات الحالية في مجال المعرفة المعلوماتية.

ويطرح المؤتمر العديد من الموضوعات الشائعة والناشئة على طاولة النقاش والتي تهم أمناء المكتبات والباحثين، فيما يتعلق بالشمول الرقمي والمكتبات الذكية وإدراج الذكاء الاصطناعي (AI) في عمليات المكتبات المختلفة واستخدام الروبوتات.

وسيتطرق المؤتمر إلى العديد من الموضوعات الشائكة مثل أخلاقيات الذكاء الاصطناعي والتهديدات الواقعة على وظيفة أمناء المكتبات في ظل التطور الهائل للتكنولوجيا الرقمية. كما سيأتي على هامش المؤتمر تقديم عرضًا موسيقيًّا استعراضيًّا لفرقة (فلكلوريتا) المصرية للفلكلور والتراث الشعبي المصري.