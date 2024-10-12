تفاصيل افتتاح السيسي محطة قطارات صعيد مصر

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم محطة قطارات صعيد مصر بشتيل الجديدة، بالإضافة إلى افتتاح عدة مشروعات أخرى بوزارة النقل منها خط سكة حديد كفر داود- السادات ومشروع تطوير نظم الإشارات ببني سويف.

وحضر الافتتاح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النقل والصناعة والدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة وعدد من الوزراء والمحافظين وكبار قيادات الدولة

وجاءت أبرز المشروعات كالتالي:

محطة قطارات صعيد مصر بشتيل - خط سكك حديد الفردان – بئر العبد

خط سكك حديد كفر داود – السلام - تطوير نظم إشارات على خط سكك حديد بني سويف أسيوط - المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة - محور بديل خزان أسوان - محور الزقازيق - كوبري أعلى مزلقان أبو حمص بمحافظة البحيرة - كوبرى جنبواى العلوى

وأكد الرئيس السيسي أن الدولة لم نتوقف أبدا عن العمل في ظل الظروف الحالية، مستمرون في العمل لتطوير الريف المصري.

وقال الرئيس السيسي إن الإنفاق الكبير في قطاع النقل كان ضروريا فضلا عن أن هناك ثوابت في إدارة عملنا في كافة الأصعدة.

كما قال الرئيس السيسي: تكدس السكان في بقعة صغيرة ونقص الخدمات استدعى عمليات تطوير وإنفاق كبير في قطاع النقل بعد سنوات من الإهمال.

وأضاف الرئيس السيسي: كل فترة يتم التأكيد على أن الرئيس الراحل السادات هزم خصومه وهو غير موجود.

وقال الرئيس السيسي: سعينا من أجل بناء مستقبل للأجيال القادمة وتوفير الأساسيات التي لا يمكن الاستغناء عنها

وتابع الرئيس: نبني من أجل توفير مستقبل أفضل كما وجه الرئيس الدعوة للمستثمرين ورجال الأعمال قائلا: أدعو المستثمرين ورجال الصناعة للنظر إلى المنتجات التى يتم استيرادها والعمل على توطينها وأن هناك العديد من فرص العمل العديدة.

محافظة الجيزة بوابة صعيد مصر

وتقع المحطة في منطقة وسطية بين محطة سكك حديد رمسيس ومحطة الجيزة بالإضافة لوقوعها في محافظة الجيزة التي تعتبر بوابة لصعيد مصر كما تعد منطقة التقاء خطوط السكك الحديدية الرئيسية بمصر السد العالي الإسكندرية – إمبابة، المناشي، القباري بالإضافة لوقوعها على 4 محاور رئيسية تسهل نقل الحركة منها وإليها وهي محور الفريق كمال عامر، شارع السودان محور أحمد عرابي وشارع المطار – محور 26 يوليو.

وأبرز المعلومات عن المحطة:

- محطة بشتيل تبادلية بين الركاب والبضائع وتربط القاهرة بمحافظة أسوان

- تبلغ تكلفتها 2.5 مليار جنيه، وساهمت في توفير العديد من فرص العمل حيث قدرت بحوالي 7500 فرصة عمل بالمشروع.

- تضم 6 أرصفة لخدمة ركاب الوجه القبلى جهة شارع السودان و4 لخط المناشي جهة محور الفريق كمال عامر بالإضافة إلى سكك حوش المحطة وترتبط سكك الورش بالسكك الطوالي‏ أسوان/إسكندرية - المناشي- البضائع

- تبلغ الطاقة الاستيعابية للركاب بالمحطة 250 ألف راكب يوميًا

- محطة بشتيل 3 أضعاف محطة مصر بإجمالي مساحة المشروع 239 ألف متر مربع 57 فدانا.

- بدأ مرور القطارات من محطة بشتيل الجديدة، محطة قطارات صعيد مصر دون الوقوف في المحطة، ضمن مرحلة التشغيل التجريبي للمحطة، تمهيدا لافتتاحها وتشغيلها رسميا.

- يشمل مبنى المحطة الرئيسي المقام على مساحة 31.000 م2 دور بدروم يستخدم كجراج بسعة 250 عربة ودور أرضى ‏يحتوى على جزء تجاري ضمن مول تجاري متكامل بالدور (الأول - الثاني) وأماكن إدارية ‏بالدور الارضي خاصة بالعاملين بالمحطة.

- يشمل المبنى أيضا 28 شباك تذاكر، وكذلك دورات المياه ‏ومنطقة الهرم الزجاجي بالبهو الرئيسي ‏للمحطة ‏والذي يبلغ ارتفاعه 40 مترًا بالإضافة إلى الدورين الأول والثاني للمحطة، والذي يشمل محلات تجارية ومناطق استثمارية.

- كما يشمل المبنى الرئيسي للمحطة المكاتب الإدارية وأماكن خدمة العملاء والاستعلامات، ومخطط حركة سير الركاب بالمحطة سواء من المدخل الرئيسي أو من الأنفاق للوصول إلى صالات التذاكر وتوافر السلالم الكهربائية والمصاعد لتسهيل تنقل الركاب.

- صممت محطة بشتيل على شكل متحف بالطراز المصري القديم، ليكون مزارا ومولا تجاريا متكاملا.

شيدت المحطة على 3 أدوار بالإضافة إلى البدروم المخصص للسيارات



- يتوسط المحطة هرم زجاجي بارتفاع 42 مترا، و4 مسلات بالقرب من المحطة.



- تحتوي المحطة على شاشات إرشادية للركاب وبوابات تذاكر إلكترونية وماكينات TVM ‏ وكاميرات مراقبة ‏‏حيث ستكون محطة مكيفة الهواء ‏في كافة طوابقها بها خدمة Wi-Fi ‏كما ستشمل ‏على نظام حديث للإطفاء والإنذار.

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