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حوادث

ضبط 4 أطنان دقيق وسكر مجهول المصدر بالشرقية

ضبط 4 أطنان دقيق
ضبط 4 أطنان دقيق وسكر مجهول المصدر بالشرقية

أكد المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية قيام حملة تموينية مكبرة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية برفقة حملة قطاع الجنوب برئاسة المهندس عاطف عراقي حسن وقطاع وسط برئاسة مصطفى الشحات

تموين الشرقية: ضبط 21 طن أسمنت وأعلاف فى حملات تفتيشية بمنيا القمح

ضبط 45 شيكارة دقيق فاخر  

وجاء ذلك بالاشتراك مع تموين منيا القمح فأسفرت الحملة عن ضبط 45 شيكارة دقيق فاخر مجهول المصدر بمخبز سياحي بمدينة منيا القمح وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 32062 جنح منيا القمح والحرز تحت إذن وتصرف النيابة العامة.

التحفظ على 25 شيكارة دقيق  

كما تم تحرير محضر رقم 32063 جنح منيا القمح ضد صاحب مخبز سياحى بقرية شبرا العنب وتم التحفظ على عدد 25  شيكارة دقيق فاخر ما يعادل أكثر من طن دقيق فاخر مجهول المصدر. 

تموين الشرقية يضبط 700 كيلو دقيق مدعم بمركز أبو كبير

ضبط 3 مخابز تنتج خبز غير مطابق  

وتم تحرير محضر رقم 32063 منيا القمح ضد صاحب محل بقالة وتم التحفظ على نصف طن سكر مجهول المصدر الحرز تحت إذن وتصرف النيابة العامة. كما تم ضبط 3 مخابز بلدية بمدينة منيا القمح لإنتاجها خبز غير مطابق للمواصفات ولعدم نظافة أدوات العجين.

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المهندس عاطف عراقى مصطفى الشحات محمد سعد مدير عام الرقابة المهندس عبدالكريم عوض الله وكيل وزارة التموين محافظة الشرقية

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