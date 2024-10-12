العثور على جثة بالبدرشين، والأمن يشكل فريق بحث لضبط الجناة
تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها في كشف ملابسات واقعة مقتل سيدة داخل مسكنها والعثور عليها جثة هامدة بدائرة مركز شرطة البدرشين، من خلال فريق بحث يعمل على جمع التحريات والمعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط مكان الحادث ومناقشة شهود العيان وجيران المجني عليها وأسرتها للوقوف على أسباب الجريمة وتحديد هوية المتهمين وضبطتهم.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تلقت إخطارا من غرفة العمليات يفيد بالعثور على جثة لسيدة داخل مسكنها بالمكان المشار إليه.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وعثرت على جثة سيدة بها إصابات وسحجات بالجسم تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، وأمرت بعرض الجثة على الطب الشرعي، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.