السبت 12 أكتوبر 2024
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حوادث

العثور على جثة بالبدرشين، والأمن يشكل فريق بحث لضبط الجناة

إسعاف
إسعاف

 تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها في كشف ملابسات واقعة مقتل سيدة داخل مسكنها والعثور عليها جثة هامدة بدائرة مركز شرطة البدرشين، من خلال فريق بحث يعمل على جمع التحريات والمعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط مكان الحادث ومناقشة شهود العيان وجيران المجني عليها وأسرتها للوقوف على أسباب الجريمة وتحديد هوية المتهمين وضبطتهم.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تلقت إخطارا من غرفة العمليات يفيد بالعثور على جثة لسيدة داخل مسكنها بالمكان المشار إليه. 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وعثرت على جثة سيدة بها إصابات وسحجات بالجسم تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، وأمرت بعرض الجثة على الطب الشرعي، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.

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الأجهزة الأمنية مركز شرطة البدرشين كاميرات المراقبة

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