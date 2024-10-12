6 مشاهد في واقعة اتهام إمام عاشور بالتعدي على فرد أمن.. أبرزها اشتباك بالأيدي بين اللاعب وموظفي مول بالشيخ زايد.. وتقديم فلاشة للمحكمة عن مشاجرات نجم الأهلي السابقة

ما زالت قضية اتهام إمام عاشور لاعب النادي الأهلي ، بالاعتداء على فرد أمن بمول شهير بالشيخ زايد تحتل مساحة واسعة علي مواقع التواصل الاجتماعي قبل انعقاد جلستها داخل محكمة جنح الشيخ زايد اليوم.

وفي السطور التالية نسرد أبرز مشاهد قضية إمام عاشور وفرد الأمن:

المشهد الأول.. بداية الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بتاريخ 20 من يونيو الماضي، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من أفراد أمن مول شهير في الشيخ زايد، أفاد بنشوب مشاجرة بين إمام عاشور وأفراد الأمن بسبب خلافات بينهم، وعلى الفور وجه مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص.

وبالانتقال والفحص تبين من المعاينة والتحريات التي أجرتها فرق المباحث في الجيزة بإشراف اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، نشوب مشادة كلامية بين إمام عاشور وأفراد أمن المول، ادعاء معاكسة أحدهم لزوجته.

المشهد الثاني.. اشتباك بالأيدي وإلقاء عاشور فرد الأمن أرضا

وفقًا للتحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية حول الواقعة، فإن زوجة إمام عاشور كانت متواجدة داخل المول لحضور فيلم في السينما، قبل أن تدعي أن أحد أفراد الأمن عاكسها، وحضر بعدها زوجها اللاعب واشتبك معه، ونشبت بينهم مشادة كلامية وسقط فرد الأمن على الأرض.

وانتقلت الأجهزة الأمنية في الجيزة إلى موقع البلاغ، وتبين من فحص كاميرات المراقبة نشوب مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بين إمام عاشور وأفراد الأمن الإداري بالمول.

المشهد الثالث.. أتهام أمام عاشور باقتحام المول والتعدي على أفراده

واستدعت النيابة العامة شهود الواقعة في 22 من يونيو الماضي، وهم مدير أمن المول و4 أفراد أمن، قالوا: إن زوجة إمام عاشور دخلت المول وخرجت ولم تشكُ أنها تعرضت لأي مضايقات أو معاكسة أو تحرش داخل القاعة، ولم تبلغ أيًّا منهم سواء في قطاع السينما أو أمن المول بتعرضها للمعاكسة.

وأضافوا، أن زوجة لاعب الأهلي غادرت المول عقب انتهاء فيلم كانت تشاهده، حتى عاد زوجها اللاعب وتشاجر مع أفراد الأمن متهما إياهم بأنهم ساهموا في انصراف الشباب الذين عاكسوا زوجته، وفق روايتهم.

وأضاف مشرف الأمن والأفراد أمام جهات التحقيق، أنه أثناء تواجدهم في محل عملهم وتحديدا الساعة السابعة صباحا، فوجئوا باللاعب إمام عاشور يتوقف بسيارته وبرفقته سيارتين نزل منهما حوالي 10 إلى 15 شخصًا، واقتحموا بوابة المول فأوقفه مشرف الأمن، خاصة أن المول انتهى من مواعيد العمل الرسمية به، فلم يستجب وواصل سيره إلى الجراج وتتبعه أفراد الأمن، وحدثت مشادة كلامية بينه وبين فرد الأمن (عبد الله) الضحية، وتعدى عليه بالسباب والضرب.

المشهد الرابع.. لحظة اعتداء إمام عاشور وأصدقائه على فرد الأمن

واتهم فرد الأمن، إمام عاشور ومجموعة من أصدقائه بالتعدي عليه بالسب والضرب، ما تسبب في إصابات بقدمه اليمنى، حسب زعمه.

وقال فرد الأمن، إنه "يمتلك دليلا (فلاشة) عليها مقطع فيديو يوثق لحظات الاعتداء عليه من إمام عاشور وأصدقائه، ولم أترك حقي، وأطالب باتخاذ الإجراءات القانونية ضده".

المشهد الخامس.. إمام عاشور في النيابة وإخلاء سبيله بكفالة

واستدعت النيابة إمام عاشور،في 7 من يوليو الماضي، للاستماع إلى أقواله في واقعة تعديه على فرد الأمن بأحد المولات الشهيرة بالشيخ زايد.

وقررت النيابة إخلاء سبيله إمام عاشور بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، على ذمة اتهامه بالتعدي على فرد الأمن، حتى اليوم، الذي أمرت فيه بإحالته إلى المحاكمة، وتحديد 5 أكتوبر موعدًا لبدء محاكمته.

المشهد السادس.. أولى جلسات محاكمة إمام عاشور

نظرت محكمة الجنح الشيخ زايد، في 5 أكتوبر الماضي محاكمة اللاعب بتهمة التعدي بالضرب والسب على فرد أمن، وأصدرت قرارها بتأجيل نظر الجلسة إلى جلسة اليوم الموافق 12 أكتوبر الجاري.

دفاع إمام عاشور يتهم فرد الامن ببلاغ كاذب

وقال المحامي مهاب محمد عثمان دفاع اللاعب إمام عاشور، إنه رفع دعوى مدنية ضد عامل الأمن وطلب تحريك جنحة البلاغ الكاذب ضده، وتفريغ فيديوهات الواقعة التي اتهم خلالها الثاني بالتعدي عليه داخل المول.

1- وكان قد تقدم دفاع إمام عاشور بطلبات أمام هيئة المحكمة شملت:

الاطلاع على مقاطع الفيديو المقدمة من الشرطة عن الواقعة.

الاطلاع على الفلاشة المقدمة من دفاع المجني.

2- وتقدم دفاع المجني عليه أمام هيئة المحكمة بطلبات شملت:

اتهامه باستعراض القوة والتلويح بالعنف لفرد أمن مول شهير بالشيخ زايد

تعويض مدني مؤقت قدره 5 ملايين جنيه من إمام عاشور لصالح المجني عليه.

طلبات بتوقيع أقصى العقوبة على لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر.

3- وقدم دفاع المجني عليه "فلاشة" تحتوي على 3 مقاطع فيديو لوقائع مختلفة يتشاجر فيها إمام عاشور بسبب زوجته

واقعة تعدي إمام عاشور على شاب في حفل زفاف زميله اللاعب مروان عطية معتقدا أنه يقوم بمعاكسة زوجته.

تشاجر مع 4 خليجيين في أحد المولات الشهيرة، وهو ما يؤكد أن هذه لم تكن الواقعة الأولى للاعب.