رفض استئناف شخص متهم بحيازة مخدرات في مطار القاهرة

رفضت محكمة جنايات القاهرة الاستئناف المقدم من شخص متهم بحيازة 10 كيلو من مخدر الآيس في مطار القاهرة، وقررت استمرار حبسه 15 يوما على ذمة التحقيق.



أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على لجنة الخط الأخضر، تبين أن أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية يحوز مواد غريبة، وبسؤاله أنكر حيازته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

ضبط 10 كيلو جرامات من مخدر الآيس

وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة تلاحظ وجود أجسام غريبة.. وبتفتيش حقائب الراكب يدويا، تم ضبط 10 كيلو جرامات من مخدر الآيس.

تم التحفظ على الراكب، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.