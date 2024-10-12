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رياضة

كرة اليد، موعد مباراة الزمالك وبطل الكاميرون في بطولة إفريقيا

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

كرة اليد، يخوض الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، مواجهة قوية اليوم أمام نظيره الصداقة الكاميروني، في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات، ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري المقامة حاليا في المغرب.

موعد مباراة الزمالك والصداقة

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك والصداقة الكاميروني في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وكان الزمالك قد حقق الفوز في الجولة الأولى على فريق كريكوس الإثيوبي بنتيجة (50-16)، في مستهل مشواره بالبطولة الأفريقية.

قائمة الزمالك لكرة اليد

وتضم قائمة الزمالك المشاركة في البطولة كل من: “أحمد الأحمر، كريم هنداوي، محمود خليل (فلفل)، يوسف ناجي، أكرم يسري، بلال أحمد،أحمد حسام، عمر الفولي، زياد حشاد، عمر الوكيل (بكار)، أحمد سامح، مازن رضا، شادي خليل، محمد طارق، يوسف عزو، عمر بيبو، يوسف بن معرف”.

جدير بالذكر، أن الزمالك يتربع على عرش أكثر الأندية تتويجًا باللقب الأفريقي برصيد 12 مرة.

ويتكون الجهاز الفني لفريق الزمالك من: حسن يسري رئيسًا، فرناندو باربيتو مديرًا فنيًا، ومحمد عبدالسلام ريشة مدربًا عامًا، وماركو ماركيس مدربًا لحارس المرمى، وأشرف عز رئيسًا للجهاز الطبي، وأشرف محمد أخصائيًا للعلاج الطبيعي، وجمال شعبان مديرًا إداريًا.

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